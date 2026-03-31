Над 2000 участници ще бягат в софийския полумаратон на 5 април

Полумаратонът се завръща в София, за да обедини отново хиляди любители на спорта на 5 април – Цветница. Събитието се организира от Спортен клуб „Бегач“ в партньорство със Столична община и ще включва три сертифицирани трасета от федерацията World Athletics – 5, 10 и 21.1 километра, детски бягания и богата програма, насърчаваща спорта и активния начин на живот.

Със специално планирани активности, BILLA ще внесе още повече спортен заряд и празнично настроение в преживяването на участниците в Полумаратона. През целия ден във старт/финалната зона на площад „Александър Невски“ веригата ще посреща бегачите със свежи, прясно изпечени предложения от BILLA Ready, допълнени от специална селекция сладки изкушения от собствените марки на BILLA и ароматно кафе TIRA, за да могат финиширалите да възстановят силите си след пробега. BILLA ще подкрепи и бегачите по трасето – за участниците в най-дългата дистанция от 21.1 км ще бъде организиран подкрепителен пункт в близост до магазина на бул. „Владимир Вазов“ 20, където те ще могат да се освежат и заредят с енергия. За още повече емоция, след всяка от трите дистанции ще бъде изтеглена специална томбола, в която късметлиите сред завършилите ще получат кошници с продукти BILLA Premium.

С участието си в Полумаратон София, BILLA затвърждава своя ангажимент към активния начин на живот и подкрепата на значими спортни събития в България. Движението и разнообразната, балансирана диета вървят ръка за ръка – затова BILLA обединява усилия със спортни клубове и общности, за да насърчава по-здравословен начин на живот. Очаква се събитието да събере хиляди участници и гости и да се превърне в истински празник на спорта за столицата и региона.



