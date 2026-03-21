Путин се усмихва: Тръмп може да му донесе 250 млрд. долара за още война в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мирните преговори за Украйна с посредник САЩ са в застой поради войната на Доналд Тръмп в Близкия изток, а това е перфектната възможност за руския диктатор Владимир Путин. Очаква се той да се опита да разшири военните постижения чрез нови офанзиви срещу съседката си, което би могло да окаже още по-голям натиск върху Киев, пише Associated Press на база на различни експертни анализи. Акцентът тук е, че неочакваните приходи от скока на световните цени на петрола пълнят хазната на Москва, а оттам засилват и военната машина на Кремъл.

Още: За пръв път от десетилетия: "Лукойл" отчете рекордна загуба

Наистина Русия отбеляза най-големия седмичен скок в приходите от петрол от 2023 г. насам. Причината са именно растящите цени вследствие на войната в Иран и 30-дневното облекчаване на санкциите за руския петрол от страна на САЩ. Цените на руския нефт за Индия достигнаха рекордни нива. Войната в Персийския залив пълни бюджета на Москва, докато Вашингтон понася загуби в района на Ормузкия проток.

Russia saw its biggest weekly oil revenue jump since 2023. Rising prices from the Iran war and the 30-day US sanctions relief drove the spike. Russian oil prices for India hit a record. The Gulf war fills Moscow's budget while Washington bleeds near the Strait of Hormuz,… pic.twitter.com/LiYmQMoUuy — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2026

Отделно от това - средствата за противовъздушна отбрана на САЩ бързо се изчерпват от иранските атаки, което поражда опасения, че в петата година от мащабната руска инвазия ще остане още по-малко ресурс за Украйна: Украинците шокирани от ПВО тактиката в Близкия изток - за САЩ ракетите Patriot са като вестници.

И друго авторитетно издание - германското Der Spiegel - обръща внимание на темата и отбелязва, че войната в Близкия изток ще влее в руския бюджет над 200 милиарда долара, дори до 250 млрд., ако се проточи до септември. Цитиран е аналитичният център KSE Institute към Киевското училище по икономика, който е изчислил колко би могла да спечели Русия от покачването на цените на горивата. Според първия сценарий войната в Иран приключва до средата на април. Цените на петрола на световните пазари се повишават до около 100 долара за барел, а цените на газа също се повишават. Вместо очакваните през 2026 г. около 99 милиарда долара, Русия получава 169 милиарда долара само от износ на петрол. Продажбите на газ носят още 50 милиарда долара. По този начин наличните приходи на Кремъл от суровини се увеличават с общо 84 милиарда долара.

Според друг сценарий войната продължава до края на септември. В този случай цените на петрола биха могли да се повишат до 150–200 долара за барел. До края на годината продажбите на петрол и газ биха донесли на Русия около 386,6 милиарда долара. Данъчните постъпления на Кремъл от търговията със суровини биха достигнали 212,5 милиарда долара.

Още: Заради забавящата се икономика: Руската централна банка промени основната лихва

Появяват се нови признаци за разрив в западните съюзи, включително провал на ЕС да отпусне 90 млрд. евро заем за Украйна заради съпротивата на унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия му колега Роберт Фицо, както и атаки на Тръмп срещу страните от НАТО, че не помагат военно за транзита на петрол и втечнен газ през Ормузкия проток. В това време Путин и генералите му обмислят планове за пролетната и летната кампания по фронтовата линия, която се простира на повече от 1200 километра, пише Associated Press.

AP says Russia is lining up a new major offensive as oil prices surge and Western resources get stretched by the Middle East war. The push could run along a 1,200km front and aim to fully take Donetsk, with action ramping up after the ground dries. pic.twitter.com/sX2Myn4ScH — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2026

Руската армия явно се подготвя за ново настъпление, за да претендира за частта от източната Донецка област, която остава под контрола на Украйна, както и за възможни офанзиви в няколко други сектора. Анализатори отбелязват, че Москва натрупва резерви и се очаква операциите ѝ да наберат темпо, след като пролетната топлина изсуши терена. Базираният във Вашингтон Институт за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че руските войски са засилили артилерийския обстрел и ударите с дронове, като целят да отслабят украинската отбрана преди наземните атаки.

Още: "Услуга за услуга": Путин с предложение към Тръмп за Украйна и Иран

Украйна се опита да провали плановете на Кремъл, като предприе контраатаки в областите Днепропетровск и Запорожие, където руските сили се опитаха да създадат плацдарми с цел да напреднат към областните столици, които са ключови индустриални центрове. ISW заяви в неотдавнашна оценка на обстановката на бойното поле, че успешните ответни удари на Украйна в региона на Днепропетровск вероятно ще продължат да принуждават Русия да „избира между отбрана срещу украинските контраатаки и разпределяне на личен състав и материали за настъпателни операции на други места“ по фронта, което вероятно ще провали очакваната руска офанзива. Украинските сили също така са засилили ударите си със среднодалечен обсег срещу руската логистика, военното оборудване и личния състав, за да се опитат да провалят очакваната офанзива.

Руските военни блогъри предупреждават, че Москва ще трябва да подсили значително силите си, за да проведе каквато и да е мащабна офанзива, което поставя предизвикателства пред Кремъл. Путин заяви, че армията му има около 700 000 войници, които се сражават в Украйна - приблизително същият брой, с който разполагат и украинците.

Още: Зеленски заплаши Русия: След Telegram ще се доберем и до Max

Мирните преговори продължават, но без участието на Русия

Междувременно украинската делегация пристигна в Маями, където днес ще проведе преговори с представители на САЩ. Русия не участва, защото отказа нова среща в тристранен формат. "Укринформ" съобщава, че в украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов, първият заместник-ръководител на президентската администрация Серхий Кислица и председателят на парламентарната група на партията на Володимир Зеленски „Слуга на народа“ - Давид Арахамия. Американската страна ще бъде представлявана от специалния представител на Белия дом Стив Уиткоф и от зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

На този фон Тръмп заяви пред MS NOW, че Украйна „не е направила нищо“, за да помогне на САЩ във войната с Иран, и добави, че твърденията на Зеленски в това отношение били просто политика и пиар. Той допълни, че със Зеленски е по-трудно да се работи, отколкото с Путин, и отбеляза, че Путин бил показал, че не се страхува от Европа. Репортерът срещу републиканеца пък отбеляза, че Тръмп е проявил повече доверие към Путин, отколкото към европейските съюзници на САЩ: "По-труден от Путин": Тръмп отново атакува Зеленски.

Думите на американския президент бяха свързани с изявление на украинския му колега, който каза, че Украйна е предложила на САЩ сделка за дронове преди година, включваща прехващачи, както и военноморски и далекобойни дронове, заедно с обучение и ноу-хау. Той добави, че е готов да подпише, когато Тръмп е готов, и че темата ще бъде включена в дневния ред на срещата в САЩ.

Donald Trump said Ukraine “did nothing” to assist in the Iran operation and said talks with Zelensky are harder than with Putin, adding he has greater trust in Putin than in European allies. #US pic.twitter.com/fymSM820To — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 20, 2026

Зеленски също така написа, че на следващата среща между Украйна и САЩ трябва да се определят дати за тристранни преговори с Русия, дори и войната в Близкия изток да обърква графика. Той също така допълни, че облекчаването на американските санкции върху руските енергоносители означава повече пари за войната на Владимир Путин.

Ролята на Беларус: Лукашенко ухажва САЩ

Президентът на Беларус Александър Лукашенко, един от най-верните съюзници на руския диктатор, също обсъди възможни икономически споразумения със Съединените щати. На 20 март той даде интервю за беларуската държавна информационна агенция „Белта“ относно срещата си от 19 март със специалния пратеник на Щатите в страната Джон Коул. Лукашенко заяви, че Беларус и САЩ подготвят „голяма сделка“, включваща редица предложени от Вашингтон „значителни сделки“. Минск може да продаде мина на САЩ за най-малко 3 милиарда долара, каза той.

Лукашенко заяви, че американската делегация е попитала за отношенията на Беларус с Русия и Китай, които диктаторът описа не само като съюзници на Минск, но и като държави, близки до Беларус. Лукашенко похвали Съединените щати за това, че никога не са си поставяли за цел да разделят Беларус и Русия. И заяви, че САЩ са попитали за предполагаеми ирански искания за беларуски ракети. Диктаторът отбеляза, че Минск е обсъждал „много неща“ с Иран, свързани с отбранителната промишлена база, но заяви, че никога не са обсъждали ракети. Лукашенко отбеляза, че когато един субект доставя оръжие на друг субект, който в момента е във война, доставчикът става поддръжник или дори съучастник на тази страна във войната, но заяви, че Беларус „няма нужда от това“ с Иран.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) продължава да счита, че Русия де факто е анексирала Беларус и че всякаква подкрепа от страна на САЩ за беларуската икономика вероятно ще донесе пряка полза на руската икономика и военните действия в Украйна.

Още: Руски ветеран: Избиват ми добитъка, купен с обезщетението от раняването ми в Украйна (ВИДЕО)

Същевременно Лукашенко твърди, че Мелания Тръмп го е помолила да предаде на Путин списък с украински деца, „изгубени в Русия“, и да помогне за връщането им. Той каза, че е съгласен да повдигне въпроса, но няма да „оказва натиск“ върху Путин, защото не знае дали децата наистина са в Руската федерация.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита украинският генщаб. На 20 март е имало 161 бойни сблъсъка спрямо 201 на 19 март, т.е. с 40 по-малко. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 263 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 6 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3777 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 67 надолу. Руската армия е използвала 8107 FPV дрона, което с около 170 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отбити 32 руски пехотни атаки за денонощието, твърди украинската армия, като в сводката отново е отбелязано, че сражения се водят в Мирноград. Още три руски атаки е имало в спомагателното от юг Олександриевско направление. В Константиновското направление са станали 22 сражения, а 21 - в направлението при Гуляйполе в Запорожка област.

Още: На кривия тръмпизъм са му виновни Украйна и Байдън. Русия с нова стъпка за война с НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили все по-често провеждат механизирани атаки по фронтовата линия, вероятно като част от засилената подготовка за офанзивата си през пролетта и лятото на 2026 г., отчита ISW. От 17 март институтът е наблюдавал увеличение на руските механизирани атаки в различни сектори на фронта. На 17 март е имало механизирана и моторизирана атака с мащаб, приблизително равен на рота, в посока Новопавловка. На 18 март – механизирани атаки с намален състав на взвод в посока Купянск и близо до Мирноград (източно от Покровск). На 19 март – механизирана атака с взводен състав в Гришино (северозападно от Покровск) и подсилена атака с ротен състав близо до Шандриголово (северозападно от Лиман). Някои от тези механизирани нападения може да са били руски разузнавателни мисии с цел проучване, идентифициране или тестване на украинските позиции преди бъдещи наземни атаки в пролетно-летната кампания, отчитат експертите.

Конкретно за Лиман има ВИДЕО 18+, което показва как Русия отново залага всичко на карта в определени направления. 66-а бригада на Украйна е отблъснала подсилената руска атака край Шандриголово, където бяха разположени допълнителни сили, за да се засили натискът върху този сектор. Твърди се, че са убити 43 руски войници, унищожени са 6 бронирани машини, както и 10 четириколки и 5 мотоциклета.

Още: Украинската армия: Поразихме пореден А-50 "Бериев" - най-скъпия руски военен самолет

Купянск отново е гореща тема сред руските Z-блогъри, след като през ноември миналата година руската армия обяви превземането му и Путин се хвалеше, а впоследствие се оказа, че украинците всъщност имат пълен контрол - Зеленски дори се снима оттам. Според каналите на руските военни пропагандисти Купянск сега е почти изцяло превзет от украинските въоръжени сили. Всички руски войници, които бяха се укрепили в Централната областна болница на града, са били убити, съобщава каналът „Романов Лайт“. Според него украинските въоръжени сили в момента провеждат операция по прочистване в останалия северен сектор, като действат в режим на информационно мълчание.

Russian war bloggers are suddenly bringing up the "liberated" Kupyansk again. Now it turns out Kupyansk is almost entirely under Ukrainian control, with Ukrainian forces clearing the northern sector while Russia's MoD keeps its "strategic silence," and the "TsRB guys" are all… pic.twitter.com/sgOVXJ6AR8 — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2026

През януари Z-каналите съобщиха, че група руски войници в Купянск е била обградена в продължение на няколко месеца на територията на Централната областна болница. По-конкретно, те публикуваха писмо от майката на един от войниците до руските власти с молба за тяхната евакуация. В началото на март руските канали на пропагандистите твърдяха, че комплексът на медицинския център е бил унищожен. Според тяхната информация обаче някои войници може би все още са живи.

В същото време "РБК-Украйна" съобщи, че комплексът на Централната областна болница е станал последната „крепост“ за руските въоръжени сили. Той е бил подложен на въздушни и артилерийски удари. Въпреки това прокремълският канал „Война с фейковете“ вече опроверга тази информация - той твърди, че руските войски са били изтеглени от района на болницата. „Това е поредната вражеска дезинформация относно Купянск, в която се манипулират фактите. Всъщност Централната областна болница беше напълно разрушена преди месец, така че няма смисъл да се говори за нейната загуба. Нашите части бяха изтеглени от тази позиция, така че твърденията за тяхното унищожение са просто типична украинска дезинформация".

Още: Украйна направи нещо рядко срещано - свали руски боен хеликоптер Ка-52 с FPV дрон (ВИДЕО)

Забележително е, че точно преди четири месеца – на 20 ноември 2025 г. – началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на Владимир Путин за превземането на Купянск. Това по-късно беше потвърдено от руския министър на отбраната Андрей Белоусов. По-късно командирът на групата „Запад“ докладва на Путин, че „групата на украинските въоръжени сили в града ще бъде унищожена през януари-февруари“. Преди това той беше получил от Путин наградата „Герой на Русия“ за „освобождението“ на града, а това се оказа поредното фиаско на руската армия.

Междувременно украинците имат напредък в няколко сектора на фронта: вече са в южната част на Ямпол, югоизточно от Лиман; в централната част на Хирке, западната част на Зализнично (и двете на запад от Гуляйполе) и в източната част на Мирно (югозападно от Гуляйполе); напреднали са в югоизточната част на Константиновка и централната част на Минковка (североизточно от Константиновка). Всичко това е на база на геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+):

1008th Motorized Rifle Regiment shells Ukrainian positions in Kostyantynivka

with a D-74

0:03📌48.531747, 37.727793

with a D-30

0:29📌48.511788, 37.754482 pic.twitter.com/7Bb1KdvNn1 — Audax (@AudaxonX) March 20, 2026

В нощта на 21 март (от 18:00 часа на 20 март) Русия нанесе удар със 154 атакуващи безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други модели срещу Украйна. Според предварителни данни, публикувани към 08:30 часа от ВВС на украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 148 дрона. Пет дрона са поразили 4 места, установени са и паднали отломки от свалени безпилотни машини на 7 места.

Вижте какво причини през нощта Украйна на Руската федерация: Саратов, Енгелс, Толяти, Крим, Москва: Украйна удря химически заводи, пали рафинерии и спира тока на Русия (ВИДЕО).