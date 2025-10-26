Сачева не вижда "изяждане" на ГЕРБ - имало събития на младежите и нови 1000 членове на партията за година

"Не виждам какво толкова драматично или съдбовно се е случило - ние от самото начало казваме, че сме правителство на малцинството и че сме благодарни на всички, които подкрепят кабинета. Участието на ДПС-НН като парламентарна подкрепа нито е ново, нито може да е скрито. "Демократична България" вече едно десетилетие, а "Продължаваме промяната" вече една петилетка единствено се опитват да се борят с ГЕРБ. Нито привличат нови избиратели, нито убеждават обществото да ги подкрепи."

Това обяви депутатът и зам.-председател на ГЕРБ Деница Сачева пред БНТ по повод седмицата на "преформатирането" на властта, която на практика се състоя в едно единствено нещо - общата снимка на Бойко Борисов и Делян Пеевски, дала ново начало на управлението.

По думите й партията не била "изядена" или изчезнала, тъй като имала пълнокръвни структури във всички областни градове, а младежи-ГЕРБ правили постоянно събития в страната. Освен това имало и 1000 нови члетове на партията от началото на годината, което Сачева отчете като значителен успех - с това общата членска маса на партията станала 100 000 души. При 2 милиона и 500 хиляди гласуващи на последните избори.

