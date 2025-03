Най-важните новини за деня: 28 март 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 март 2025 г.

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ ПРОГОВОРИ ЗА "ЧИРЕН" И ЩЕ ПОДАДЕ ЛИ ОСТАВКА

“Ще довърша проекта за разширяването на газохранилището в Чирен. Мотивира ме съпротивата за неговата реализация. Не считам, че трябва да подавам оставка и няма да подавам оставка". Това каза Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Той даде специална пресконференция по повод разследването на Европрокуратурата на обществени поръчки за разширяването на газовото хранилище "Чирен". Малинов увери, че ще продължи да оказва пълно съдействие на европейската и на българска прокуратура по всички преписки и производства.

ЧЕРВЕНА ЛАМПА ОТ ДИВАНА НА ПЕТЬО ЕВРОТО - ЩЕ СИ ПРИЗНАЕ ЛИ ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЗА ЗАПИСА?

Има ли нов скандал в правосъдието ни или говорим за очерняне? Роман Василев, бивш заместник-градски прокурор обясни, че отстраняването на българския европейски прокурор Теодора Георгиева е закономерен завършек на това, което тя направи вчера - прибързано и необмислено изказване, в което създаде повече въпроси, отколкото да даде отговори. Първото ѝ изказване е във връзка с това, че си е подала молба за отвод, приет е и няма нищо общо със записа. Всичко това поставя въпроси, защото има драстично разминаване с направения уж втори запис с участието на европейския прокурор Теодора Георгиева, коментира Василев в студиото на bTV. Още: Европейската прокуратура отстрани временно от длъжност Теодора Георгиева

МВР ПРЕДУПРЕДИЛО ПЕТЬО ЕВРОТО ДА БЯГА? МИНИСТЪР ЦИТИРА ПРЕПИСКА, КОЯТО СПОРЕД BIRD ВОДИ ДО САРАФОВ

Бил ли е предупреден бившият ръководител на столичното следствие Петьо Петров, по прякор Еврото, от висши служители на МВР в последния момент, за да може изпреварващо да избяга, преди да бъде задържан? Този въпрос задава депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов на вътрешния министър Даниел Митов, като иска да му бъде предоставена информация дали се води прокурорска проверка, вътрешна проверка във ведомството или досъдебно производство във връзка с „бягството на Петьо Петров" от ресторант „Келари“ непосредствено преди ареста му през май 2023 г.

АРХИВА НА ПЕТЬО ЕВРОТО: ПОЛИЦАЙ ФАЛШИФИЦИРА ДОКАЗАТЕЛСТВА, НО ПРОКУРАТУРАТА НЕ ВИЖДА ПРОБЛЕМ

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов беше изслушан днес (28 март) в Народното събрание. Причината - изтеклите записи от районното управление във Велинград, на които се виждат потенциални злоупотреби на полицай, включително манипулиране на доказателства. За кадрите, публикувани от сдружение "БОЕЦ" се твърди, че са от архива на бившия следовател Петьо Петров, по-известен като Петьо Еврото.

СЪС СОЛЕНА ГАРАНЦИЯ: КИРИЛ ПЕТКОВ С ВТОРО ОБВИНЕНИЕ

С второ обвинение от прокуратурата се сдоби съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Днес той официално бе обвинен за заплахи, свързани с обществени поръчки към бившия министър на електронното управление Александър Йоловски. Мярката за неотклонение на Петков е "парична гаранция" от 10 хиляди лева. На излизане той обяви, че ще я обжалва. Петков каза още, че не разбира какво е обвинението, вписано и в акта на постановлението, който прокурора му е дал.

БОЖКОВ СЪВЕТВА ХОРАТА НА ДОГАН ДА НАПУСНАТ КОАЛИЦИЯТА

"Крайно време е ДПС- ДПС да си се махне от тази коалиция. Ако БСП и ИТН искат да подкрепят Пеевски и Борисов да ги подкрепят - да се види ясно какво е правителството", каза в предаването "Без претенции" по Дарик радио бившият хазартен бос и лидер на партия "Българско лято" Васил Божков, който е санкциониран за корупция по глобалния закон "Магнитски".

БОРИСОВ: ЩЕ ПОЗВОЛЯ ДА МИ СЕ КАТЕРЯТ ПО ГЪРБА, ДОКАТО ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА

"Ще оставя да ми се катерят по гърба, докато влезем в еврозоната. След това ще видите каква ще ми е реакцията, на мен и на партията", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента. Думите му дойдоха в контекста на размислите на формацията на Ахмед Доган в 51-ото Народно събрание дали да продължат да подкрепят властта. Според него това поставя под въпрос мнозинството.

ДОБРОТО И ЛОШОТО ЧЕНГЕ: СИМЕОН ДЯНКОВ ПРИЗНА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАВИСИ ОТ ПЕЕВСКИ

Участието на ДПС Ново начало в уравляващото мнозинство създава стабилност. Без редовно правителство, няма да има разговор по темата за Еврозоната. Всяка партия, която помага на правителството, помага за влизане на България в Еврозоната. Това заяви новият председател на Фискалния съвет Симеон Дянков пред bTV. Още: Дянков критикува Бюджет 2025: Еврозоната отива в далечното бъдеще

СЛЕД ПРИЗИВА НА ЕК ЗА ЗАПАСИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ, ПОДГОТВЕНА ЛИ Е БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА? (ВИДЕО)

"По отношение на защитата в скривалищата България разполага с неограничен брой скривалища, които могат да помогнат, не говоря за противоатомните убежища, повечето, от които не са в добро състояние. За тях са необходими огромни пари и ако е рекъл Господ може да има тежко политическо решение, за да се осигури тази защита. България никога не е разполагала с толкова на брой противорадионни укрития, които да позволят всички ние да слезем под земята. Разчитаме преди всичко на метрополитена, всички нови блокове, като и панелните, строени последните 50 години." Това каза за БНТ бившият директор на пожарната и настоящ съветник в МВР Николай Николов.

ЕВРОПА ВСЕ ОЩЕ МОЖЕ ДА УДАРИ ШАМАР ЗА МИЛИАРДИ, КОЙТО ПУТИН ЩЕ ПОМНИ ДЪЛГО

Коледа сякаш дойде по-рано от обикновено тази година и диктаторът Владимир Путин вече се готви да разопакова подаръци, пише The Economist. С надеждата за бързо нормализиране на отношенията с Америка, Кремъл пита своите компании от кои санкции биха искали първо да се отърват. САЩ, от своя страна, са нетърпеливи да дадат своя подарък възможно най-скоро. Специалният представител на Белия дом Стив Уиткоф заяви, че облекчаването на санкциите ще дойде след споразумение за прекратяване на огъня в Украйна - с други думи, може би дори преди пълно мирно споразумение. Уиткоф очаква този пробив в рамките на "няколко седмици".

ПУТИН ПОИСКА ВРЕМЕННО УПРАВЛЕНИЕ НА УКРАЙНА ОТ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ ДОКАТО ТАМ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин заяви в четвъртък, 27 март, че трябва да се обсъди въвеждането на временно външно международно управление в Украйна, докато в страната бъдат проведени "демократични" избори. Според виждането на диктатора такова управление можело да има под егидата на ООН, САЩ или европейските държави или с "партньори и приятелски страни" на Русия.

В САЩ ВИДЯХА ПРОВАЛ С МИРОТВОРЦИТЕ, РУСИЯ ЗАПЛАШИ НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европа се проваля в плана си да изпрати мироопазващ контингент в Украйна - така две от най-авторитетните издания в САЩ, The Wall Street Journal и The New York Times, виждат резултатите от провелата се вчера среща на коалицията на желаещите в Париж. На 27 март лидери и представители на 30 държави, сред които Обединеното кралство, Франция, Германия, а и България, обсъдиха укрепването на военната и отбранително-промишлената база на Украйна, за да се възпре бъдеща руска агресия и да се гарантира, че украинците са във възможно най-силна позиция на фона на продължаващите преговори.

ЕРДОГАН, ИМАМОГЛУ И ГОЛЕМИТЕ СТРАХОВЕ ЗА ТУРЦИЯ: ГОВОРИ ТАЙФУР ХЮСЕИН (ВИДЕО)

Най-големият страх в Турция е Ердоган и неговите действия. Нека никой не си прави илюзии, че отстраняването на Екрем Имамоглу, анулирането на дипломата му и вкарването му в ареста е мотивирано политически и изцяло се диктува от Ердоган. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и международен анализатор Тайфур Хюсеин, коментирайки нестихващите протести в съседна Турция.