Промяна на играта в Украйна? Русия "убива американци", а ѝ свалят санкциите. "Мозъкът на Путин" с конспирация за война НАТО-Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин е престъпник - той убива американци, като предоставя разузнавателна информация на Иран, затова Русия трябва да бъде наказана за масовия хаос и смъртта" - такива гласове вече се чуват в Републиканската партия на американския президент Доналд Тръмп след материал на The Washington Post, разкрил, че Москва предоставя на Техеран ценна информация за удари срещу американските сили в Близкия изток на фона на операция "Епична ярост" на САЩ срещу Ислямската република. Думите са на републиканския конгресмен Джо Уилсън.

Самият Тръмп бе попитан на това по време на среща в Белия дом, като един от репортерите отчете, че руснаците вече помагат за прицелване срещу американци. "Какъв глупав въпрос! В момента говорим за нещо друго", отвърна републиканецът и отказа да отговаря по време на събитието, посветено на колежанския спорт в САЩ.

🚨 Trump just torched a reporter



Reporter: Russians are helping Iran target Americans now.



Trump: What a stupid question! We’re talking about something else right now.



Straight fire 🔥 pic.twitter.com/sXwLOiRown — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Споделянето на разузнавателна информация от Русия с държава, срещу която САЩ води военна кампания, опровергава последните официални изявления на Москва, че тя е заинтересована от затопляне на отношенията си с Вашингтон. Вероятно Руската федерация поддържа само приятелска фасада спрямо САЩ, за да убеди Щатите да се откажат от Украйна в текущите мирни преговори и да осигурят "неоправдано презареждане" на отношенията по оста Вашингтон-Москва, което ще позволи на Русия по-лесно да постигне дългогодишната си цел за унищожаване на украинската държава. Това е оценката около новината на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

САЩ, изглежда, правят отстъпки към Русия заради войната в Иран и по друга линия. Министерството на финансите обмисля отмяна на санкциите върху руския петрол, за да се справи с глобалния недостиг на тази суровина, причинен от военната операция срещу Иран в Близкия изток, обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в интервю за Fox Business: САЩ предупредиха, че Иран го чака тежка нощ, Техеран удари военна база в Саудитска Арабия (ВИДЕО).

„Дадохме разрешение на Индия да приема руски петрол. Можем да освободим от санкции и други видове руски петрол“, заяви той. Според него „има стотици милиони барели петрол, плаващи по водата, които са обект на санкции“. „По същество, чрез отмяната на санкциите Министерството на финансите може да изготви предложение и ние обмисляме тази възможност“, отбеляза Бесент.

NEW: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent:



Due to the temporary global oil gap, we may also unsanction other Russian oil. pic.twitter.com/dvP6IIsLoQ — Clash Report (@clashreport) March 6, 2026

От своя страна, американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че САЩ не пречат на Индия да закупува руски петрол, за да гарантира функционирането на рафинериите в Южна Азия в условията на фактическо спиране на корабоплаването през Ормузкия проток. „Просто търсим прагматични решения, за да може петролът да бъде преработен и рафинериите да продължат да функционират“, добави той. Според него американските власти очакват цените на бензина в страната да започнат да падат в рамките на „седмици, а не месеци“.

Невероятна конспирация на "мозъка на Путин" за Украйна и НАТО

Русия продължава да използва всяка удобна възможност за отхвърляне на мирните преговори и за ескалация срещу НАТО. Това се вижда от нова публикация на ултранационалиста и идеолог на т.нар. "Руски свят" Александър Дугин, наричан още "мозъка" на Путин или философа на Путин. Изглежда, че той напълно е загубил разума си, защото твърди, че тайният план на украинския президент Володимир Зеленски бил да провокира унгарско-украинска война, за да могат войските на НАТО да окупират Украйна и така тя да се сдобие с жадуваните сили на Алианса на своя земя: Украйна започна наказателно производство срещу Унгария за вземане на заложници.

Looks like Putin's ideologist Dugin has completely lost the plot. He's now claiming Zelensky's secret master plan is to provoke a Hungarian-Ukrainian war so NATO troops end up occupying Ukraine. pic.twitter.com/UrI4B1QQ0v — WarTranslated (@wartranslated) March 6, 2026

Причината за тези думи - заплахата на Зеленски, че ако унгарският премиер Виктор Орбан не вдигне ветото над заема за 90 милиарда евро на ЕС за Киев, то той ще даде номера на Орбан на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), за да си поговорят с него "на собствения му език". Дори големият опонент на министър-председателя - проевропейският лидер на партия "Тиса" Петер Мадяр - поиска от Зеленски извинение. В същото време Орбан не изключи използването на сила за преодоляване на блокадата на нефтопровода "Дружба", по който тече все още руски петрол към Унгария. Според властите в Будапеща украинците нарочно не пускали количества, макар тръбата да пострада от руски удари.

Отделно от това Националната полиция на Украйна започна наказателно производство срещу Унгария за задържането на седем служители на публичната „Държавна спестовна банка на Украйна“ (или "Ощадбанк") - за незаконно лишаване от свобода и вземане на заложници. На 5 март в Будапеща унгарските власти са задържали два бронирани автомобила на украинската държавна банка "Ощадбанк", които са превозвали пари и злато от "Райфайзен банк" - от Австрия в Украйна. Конвоят е бил спрян, докато е преминавал транзит през Унгария. От пресслужбата на "Ощадбанк" заявиха, че превозът е бил рутинен трансфер между банки на пари и ценности и е извършен според европейските митнически и транзитни правила. Будапеща е задържала 7 служители на инкасаторския екип на банката. Според украинските власти са били превозвани приблизително 40 млн. долара, 35 млн. евро, около 9 кг злато - цялата стойност на задържаното възлиза на около 80 млн. долара. Унгария впоследствие депортира седемте украински служители на "Ощадбанк".

Footage has emerged of the Hungarian detention of Oschadbank armored vehicles carrying cash and gold. Orban's propaganda machine at full force. #Ukraine pic.twitter.com/8JE7Gj70b5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Има увеличение на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна, но нивото е далеч от най-горещите дни – поне според официалната информация на украинския генщаб. На 6 март са станали 148 бойни сблъсъка, с 12 повече на дневна база. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 243 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 10 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3447 изстреляни снаряда, като тук почти няма разлика спрямо предходния ден. Руската армия е използвала 8168 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление украинците твърдят, че са спрели 24 руски пехотни атаки, а в спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още три. В посока Константиновка е имало 23 сражения, а при Гуляйполе в Запорожка област - 19.

Украинските сили продължават да освобождават територии в южната част на Украйна. От ISW са наблюдавали доказателства, които позволяват да се прецени, че ВСУ са освободили 244 квадратни километра в посока Гуляйполе и Олександровка от 1 януари 2026 г., докато руските сили са превзели 115 квадратни километра през същия период. Методиката на тръста за картографиране може обаче да подценява украинските напредъци. Последните доклади и геолокализирани кадри показват, че ВСУ са постигнали значителни успехи южно от река Вовча в района югозападно, южно и югоизточно от Олександровка, както и западно от река Гайчур - в районите северно от Гуляйполе.

От фронта при Гуляйполе има кадри, показващи как изтребител на украинските въздушни сили удари руска военна концентрация в източните покрайнини на Зализнично, западно от Гуляйполе.

A Ukrainian Air Force fighter jet struck a Russian troop concentration on the eastern outskirts of Zaliznychne on the Hulyaipole front. #Ukraine pic.twitter.com/kmHkNtstco — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026

Руска механизирана атака е имало и към Святопетровка, пак западно от Гуляйполе, но както се вижда на кадрите по-долу, тя се е провалила.

Footage has emerged of a Russian mechanized assault on Svyatopetrivka. Hint: failed. #Ukraine pic.twitter.com/hhfycJhyg6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026

Украинците са се придвижили и в централната част на Купянск (Харковска област), показват геолокализирани кадри от 5 март.

Руските сили пък имат потвърден напредък в централната част на Родинско, северно от Покровск.

Трети армейски корпус на Украйна унищожи руска бронирана колона, напредваща към Лиман, като неутрализира един танк и три бронирани машини на пехотата, хвалят се от единицата. Оператори на дронове забелязали колоната и безпилотни машини я унищожили с артилерийска подкрепа.

Ukraine's 3rd Army Corps destroyed a Russian armored column advancing toward Lyman, neutralizing a tank and three IFVs. KRAKEN operators spotted the column; 3rd batallion and Silver Battalion drones finished it off with artillery support. #Ukraine pic.twitter.com/NERfbAGT5K — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски посети Дружковка, Славянск и Краматорск в Донецка област - т.нар. крепостен пояс на Украйна, и беше на около 15 километра от фронтовата линия. Той твърдо заяви, че ВСУ няма да се изтеглят от Донбас и целият регион да попадне в ръцете на руските сили.

Zelensky, Syrskyi and Palisa visited the 12th "Azov" Brigade of the National Guard. A blurred @Deepstate_UA map is visible in the background. https://t.co/X4iiHl7cFb pic.twitter.com/nXyqmpjK34 — WarTranslated (@wartranslated) March 6, 2026

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи за повреди по два кораба от Руския черноморски флот в Новоросийск - в резултат на атаката с дронове от 2 март. Руски източници по-рано говореха за общо 5 повредени плавателни съда, а украински мониторингови канали - за 6: Ударът по най-голямото руско пристанище на Черно море: Щетите по военни кораби се оказаха още по-мащабни (СНИМКИ).

„След допълнителен анализ на щетите, нанесени на 2 март 2026 г. във военноморската база Новоросийск в Краснодарския край, бяха потвърдени щети по два кораба от Руския черноморски флот – фрегатите „Адмирал Есен“ и „Адмирал Макаров“. Размерът на щетите се определя“, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна. Тогава пожар избухна в петролния терминал „Шешкарис“. Кметът на Новоросийск по-късно потвърди пожара в нефтопреработвателния терминал след атаката с дронове. Общо седем души са били ранени, а над 100 жилища са били повредени, посочи той. Руските власти обаче не съобщиха за повреди по корабите.

