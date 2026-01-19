Рекордни запаси: Алкохол за милиарди стои неизпит

Поради рекордно ниското търсене на уиски, коняк и текила в световен мащаб, най-големите производители са натрупали запаси от спиртни напитки на стойност 22 милиарда долара в складовете си, съобщава Financial Times. За да намалят тези запаси – най-големите компании за производство на алкохол са принудени да намалят производството. Освен това производителите на спиртни напитки са принудени да намалят цените.

Пандемията

Компаниите са увеличили производството на спиртни напитки на фона на рязкото покачване на търсенето по време на ограниченията, свързани с пандемията от коронавирус. Въпреки това, през следващите години търсенето намаля, вместо да се увеличи. Това се дължи както на глобалния спад в доходите на домакинствата, така и на променящите се нагласи към консумацията на спиртни напитки, на фона на широкото разпространение на хапчета за отслабване като, а така също и на общата тенденция към здравословен начин на живот.

Анализаторът Едуард Мънди, в интервю за FT, отбеляза, че намаляването на производството на дълго отлежали спиртни напитки е рискован ход, тъй като ако търсенето се увеличи през следващите години, то може да не бъде задоволено. Вземането на решения в такава ситуация е трудно, каза той: „Просто не знаете какво ще бъде търсенето след пет години.“

