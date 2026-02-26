У нас "всеки сам си преценя" как да асфалтира: 42 дупки на магистралата от София до Пловдив

Пълен хаос и липса на стандарти цари в пътното строителство у нас. Дупките по пътищата "не са просто дефект в асфалта. Те са видимото доказателство за дълбок дефицит на управление, контрол и прозрачност в пътния сектор. А цената на този дефицит се измерва не само в милиони левове за ремонти, а в човешки животи". Това твърдят от Института за пътна безопасност (ИПБ), които се стремят да дадат гласност на проблема с липсата на качество и стандартизация при асфалтирането на пътищата у нас.

Припомняме, че създател на ИПБ е бившият началник на КАТ София Бодан Милчев.

Още: Ремонт или арт инсталация: Варненци в шок от "асфалтирана" улица (СНИМКА)

42 дупки по магистралата до Пловдив

От Института за пътна безопасност са направили инспекция на автомагистрала "Тракия" в участъка от София до Пловдив и са установили шокиращи резултати.

"42 дупки в активните ленти за движение само в едната посока. 14 от тях са с дълбочина между 8 и 10 см, а две достигат 15 см. При разрешена максимална скорост от 140 км/ч това не е просто лошо поддържане – това е реална предпоставка за тежки пътнотранспортни произшествия", пишат в свое становище от ИПБ.

Според тях тези данни не са изолиран инцидент, а симптом на системен проблем.

Още: Защо пътищата в САЩ и Китай издържат по 50 години

Липса на стандарт и контрол на асфалтирането

Експертите от института алармират, че България продължава да бъде без национална асоциация на асфалтопроизводителите, което означава, че страната ни няма представителство в European Asphalt Pavement Association.

Липсата на професионално обединение лишава сектора от стандартизация, самоконтрол и прозрачност, категорични са от ИПБ.

"В същото време в страната регулярно се констатират случаи на некачествено положен асфалт – настилки с намалено съпротивление на триене, бързо образуване на коловози и масово появяване на дупки след всеки зимен сезон. Това поставя въпроса: кой контролира качеството и по какви стандарти?", се пита в позицията.

Още: "Болестта ремонт на ремонта" стигна до град Искър

Грешно, скъпо и некачествено асфалтиране

Становището на ИПБ твърди, че прегледът на нормативната уредба показва още по-тревожна картина – липсват конкретни изисквания за асфалтовите смеси в градска среда. Така проектите на местно ниво се оскъпяват ненужно.

"Вместо това общините при обществени поръчки прилагат нормите, предназначени за републиканската пътна мрежа – стандарти, създадени за далеч по-високи натоварвания. Резултатът е двойно негативен: от една страна проектите за ремонт на градски улици се оскъпяват значително, а от друга – въпреки по-високата цена, качеството често остава компрометирано".

Според ИПБ основен проблем по темата е отказът на Агенция Пътна инфраструктура да създаде публичен регистър на сертифицираните рецепти за асфалтови смеси, защото това създава среда без прозрачност.

Още: "Независимият" служебен кабинет върна фирмите на ГЕРБ в пътното строителство (СНИМКИ)

"Липсата на публичност означава липса на контрол, а липсата на контрол неизбежно води до съмнения за злоупотреби и корупционни практики. Когато работата се извършва "на тъмно", резултатът е видим по пътищата – разпадаща се настилка и застрашен обществен интерес", коментират още от ИПБ.