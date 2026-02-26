Спорт:

У нас "всеки сам си преценя" как да асфалтира: 42 дупки на магистралата от София до Пловдив

26 февруари 2026, 10:29 часа 341 прочитания 0 коментара
У нас "всеки сам си преценя" как да асфалтира: 42 дупки на магистралата от София до Пловдив

Пълен хаос и липса на стандарти цари в пътното строителство у нас. Дупките по пътищата "не са просто дефект в асфалта. Те са видимото доказателство за дълбок дефицит на управление, контрол и прозрачност в пътния сектор. А цената на този дефицит се измерва не само в милиони левове за ремонти, а в човешки животи". Това твърдят от Института за пътна безопасност (ИПБ), които се стремят да дадат гласност на проблема с липсата на качество и стандартизация при асфалтирането на пътищата у нас.

Припомняме, че създател на ИПБ е бившият началник на КАТ София Бодан Милчев.

Още: Ремонт или арт инсталация: Варненци в шок от "асфалтирана" улица (СНИМКА)

42 дупки по магистралата до Пловдив

От Института за пътна безопасност са направили инспекция на автомагистрала "Тракия" в участъка от София до Пловдив и са установили шокиращи резултати.

"42 дупки в активните ленти за движение само в едната посока. 14 от тях са с дълбочина между 8 и 10 см, а две достигат 15 см. При разрешена максимална скорост от 140 км/ч това не е просто лошо поддържане – това е реална предпоставка за тежки пътнотранспортни произшествия", пишат в свое становище от ИПБ.

Според тях тези данни не са изолиран инцидент, а симптом на системен проблем.

Още: Защо пътищата в САЩ и Китай издържат по 50 години

Липса на стандарт и контрол на асфалтирането

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Експертите от института алармират, че България продължава да бъде без национална асоциация на асфалтопроизводителите, което означава, че страната ни няма представителство в European Asphalt Pavement Association.

Липсата на професионално обединение лишава сектора от стандартизация, самоконтрол и прозрачност, категорични са от ИПБ.

"В същото време в страната регулярно се констатират случаи на некачествено положен асфалт – настилки с намалено съпротивление на триене, бързо образуване на коловози и масово появяване на дупки след всеки зимен сезон. Това поставя въпроса: кой контролира качеството и по какви стандарти?", се пита в позицията.

Още: "Болестта ремонт на ремонта" стигна до град Искър

Грешно, скъпо и некачествено асфалтиране

Становището на ИПБ твърди, че прегледът на нормативната уредба показва още по-тревожна картина – липсват конкретни изисквания за асфалтовите смеси в градска среда. Така проектите на местно ниво се оскъпяват ненужно.

"Вместо това общините при обществени поръчки прилагат нормите, предназначени за републиканската пътна мрежа – стандарти, създадени за далеч по-високи натоварвания. Резултатът е двойно негативен: от една страна проектите за ремонт на градски улици се оскъпяват значително, а от друга – въпреки по-високата цена, качеството често остава компрометирано".

Според ИПБ основен проблем по темата е отказът на Агенция Пътна инфраструктура да създаде публичен регистър на сертифицираните рецепти за асфалтови смеси, защото това създава среда без прозрачност.

Още: "Независимият" служебен кабинет върна фирмите на ГЕРБ в пътното строителство (СНИМКИ)

"Липсата на публичност означава липса на контрол, а липсата на контрол неизбежно води до съмнения за злоупотреби и корупционни практики. Когато работата се извършва "на тъмно", резултатът е видим по пътищата – разпадаща се настилка и застрашен обществен интерес", коментират още от ИПБ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Дупки магистрала асфалтиране Институт за пътна безопасност преасфалтиране ИПБ
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес