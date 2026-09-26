Бомбена заплаха към Фицо и главния прокурор на Словения

Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка е получил заплаха за бомбен атентат, потвърди пред националната новинарска агенция ТАСР говорителката на Главната прокуратура Жужана Дробова, като добави, че полицията вече разследва случая. Заплашително съобщение е получил и премиерът Роберт Фицо, съобщиха от пресслужбата на правителствената канцелария, откъдето добавиха, че компетентните органи разследват съдържанието му, предаде БТА. "Можем да потвърдим, че неизвестно лице е отправило заплаха за бомбен атентат към главния прокурор и съпругата му. Съответното полицейско управление в момента предприема необходимите мерки", заяви Дробова. Информацията за заплашително съобщение, адресирано до Жилинка, бе потвърдена и от полицията. Още: Под маската на мир Радев и Фицо застанаха един до друг: Знаци, че санкции срещу Русия ще паднат (ВИДЕО)

"Днес служители на Първо РПУ в Братислава получиха заплашително съобщение, адресирано до държавен служител - главния прокурор. Във връзка с проверката на тази информация полицейските служители извършват необходимите процедури", заяви пред ТАСР говорителката на регионалната полиция в Братислава Мартина Шеметкова, като добави, че допълнителна информация ще бъде предоставена, когато ситуацията позволи. "Подобно на Главната прокуратура, Правителствената канцелария на Словакия също получи в ранните часове на деня заплашително съобщение, адресирано до премиера Фицо и членовете на семейството му. Компетентните органи разследват съдържанието му", се посочва в изявлението на правителствената канцелария, откъдето допълват, че на този етап няма да коментират повече ситуацията. Още: Фицо срещу Путин: Словакия спря руските туристически визи за лятото