Кабинетът "Радев":

Бомбена заплаха към Фицо и главния прокурор на Словения

26 септември 2026, 8:36 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бомбена заплаха към Фицо и главния прокурор на Словения

Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка е получил заплаха за бомбен атентат, потвърди пред националната новинарска агенция ТАСР говорителката на Главната прокуратура Жужана Дробова, като добави, че полицията вече разследва случая. Заплашително съобщение е получил и премиерът Роберт Фицо, съобщиха от пресслужбата на правителствената канцелария, откъдето добавиха, че компетентните органи разследват съдържанието му, предаде БТА. "Можем да потвърдим, че неизвестно лице е отправило заплаха за бомбен атентат към главния прокурор и съпругата му. Съответното полицейско управление в момента предприема необходимите мерки", заяви Дробова. Информацията за заплашително съобщение, адресирано до Жилинка, бе потвърдена и от полицията. Още: Под маската на мир Радев и Фицо застанаха един до друг: Знаци, че санкции срещу Русия ще паднат (ВИДЕО)

"Днес служители на Първо РПУ в Братислава получиха заплашително съобщение, адресирано до държавен служител - главния прокурор. Във връзка с проверката на тази информация полицейските служители извършват необходимите процедури", заяви пред ТАСР говорителката на регионалната полиция в Братислава Мартина Шеметкова, като добави, че допълнителна информация ще бъде предоставена, когато ситуацията позволи. "Подобно на Главната прокуратура, Правителствената канцелария на Словакия също получи в ранните часове на деня заплашително съобщение, адресирано до премиера Фицо и членовете на семейството му. Компетентните органи разследват съдържанието му", се посочва в изявлението на правителствената канцелария, откъдето допълват, че на този етап няма да коментират повече ситуацията. Още: Фицо срещу Путин: Словакия спря руските туристически визи за лятото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Словения Роберт Фицо главен прокурор бомбена заплаха
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес