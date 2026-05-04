Неприятен трик с цените на самолетните билети - заради Иран и трудностите с керосина

04 май 2026, 7:52 часа
Да, заради европейските регулации, не може да вдигнат цената на вече взет самолетен билет, но може да бъде анулиран полет. Така пасажерът ще е принуден, ако иска да лети, да си вземе билет за нов полет и това вече е различна цена. Това стана ясно от разговор в сутрешния блок на bTV.

Едва ли вече ще видим нискотарифни билети от по 19 евро - сега, заради войната в Иран и натрупването на негативни ефекти поради блокирането на износа на около 50% от керосина в световен мащаб има (по-малки) авиокомпании, които фалират, но има и нискотарифни компании, които гледат да се разширяват и да завземат пазарен дял. Рафинерията в Бургас обаче произвежда керосин и заради това не се очаква български авиолинии да имат проблеми. "Лукойл Нефтохим" има шанс сега да изнася керосин за Западна Европа.

В момента българският пазар изглежда привлекателен, отменят се вече туроператорски пакети за по-популярни световни дестинации. Заради това е напълно реалистично да се очаква да има повече чужди туристи през лятото в България.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
