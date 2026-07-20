„Няма малка и голяма кражба. Има кражба“: Шишков разкри как са сключвани договорите за пътища

Има сключени около 30 договора за основни ремонти на пътищата. Фирмите, които са се появявали и развивали във времето, той определи като "фирмите на наследството". "Не сме избрали фирмите. Не са наши. Единственият начин да се ремонтират пътищата са по Закона за обществените поръчки. Това обясни на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който "стъпка по стъпка, ден по ден" показа начина, по който са сключвани договори, подписвани са анекси.

"Няма малка и голяма кражба. Има кражба", категоричен бе министърът на представянето на "Кой, кога и как в пътния сектор".

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Министърът обърна специално внимание на договорите, които касаят пътната поддръжка. "Държавното дружество "Автомагистрали", което винаги е било на фокуса на общественото мнение е спечелила три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите в България. Защо обществото и медиите имат интерес към тази поръчка – защото "Автомагистрали", след като печели конкурса, сключва допълнителни договори. Тези фирми са влизали извън първоначалното желание на "Автомагистрали" да работи със съответните подизпълнители", обясни той.

По думите на регионалния министър още от 2018 г. е имало рамков договор на "Автомагистрали" и АПИ за магистрала "Хемус" от първи до шести лот. През 2019 г. по заповед на министър Петя Аврамова се дава възможност да се платят аванси повече от 20% и повече от 100 000 лева. На 12 септември същата година обаче е издадена нова заповед, с която е позволено изплащането на значително по-големи аванси. "Само за един ден държавата се лишава от огромна сума пари", коментира Шишков.

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Той припомни, че още същия ден Управителният съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" е взел решение за изплащане на 35% авансово финансиране за първите три лота на "Хемус", а по-късно същата схема е приложена и за лотове 7, 8 и 9, по които и до днес липсват готови проекти. Според него през май 2020 г. е било подписано и допълнително споразумение за още 260 млн. лева за лотове 5 и 8, въпреки че по част от тях почти не е започнало строителство.

Регионалният министър обясни, че те, като управляващи, не могат да зачертаят всички договори. „Ние сме длъжни да продължим да работим с договорите, защото щетата ще е огромна“, обясни той. Но поясни, че ще изискват „качество, отговорност и ще направим така, че всички обекти да бъдат завършени в някакви нормални срокове“.

„Тези фирми са наследство, те са се развивали в годините назад. Сега е моментът те да покажат коя е истинска строителна фирма и коя е създавана с други цели", призова Шишков.

"Последните години все пак има една добра тенденция - започнаха да се сключват договори за основни ремонти на пътищата и да се правят проекти, но обществото се интересува да разбере кой кога и как е подписал всички тези договори за основни ремонти", отчете той.