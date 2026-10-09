"Няма останки от дронове": Военният ни министър не признава руската изгода от атаката срещу корабите в Черно море (ВИДЕО)

България е проверила един от ударените от дронове търговски кораби (ABLE, плаващ под флага на Палау от делтата на Дунав към Турция) в изключителната си икономическа зона в Черно море за остатъци от безпилотни апарати, но такива не са намерени. Корабът е превозвал жито, а машинното му отделение е частично наводнено и в момента още не се знае дали ще потъне, стана ясно по време на брифинг във Военноморска база “Чайка”- Варна. В тази връзка министърът на отбраната Димитър Стоянов обобщи, че все още не се знае дали корабът е бил обект на руска, или украинска атака.

"Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. От руската страна отрекоха, от украинската отрекоха", каза още Стоянов.

Според него нараства интензитета на ударите вече в икономическите зони на Румъния, България и Турция. "Това няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. Ако до скоро руската страна нанасяше удари основно в черноморските пристанища Черноморец и Одеса, сега войната се разраства във всяка една посока. За да обвиняваме една или друга страна - няма да бъде коректно", смята още той.

Той направи паралел със случая с танкера "Кайрос", който превозваше руски петрол и посочи, че той е бил ударен от украински дрон. Голямата разлика - Украйна изобщо не крие от много дълго време, че нанася удари, с които да се ограничи възможността на Русия да печели петрол и особено по т.нар. руски сенчест флот, с който се заобикалят западни санкции. А ABLE е ясно, че е натоварен с украинско зърно и съответно логичният въпрос е кому е изгодно да го удари? За потъналия ALFA WATAN, плаващ под флага на Того още няма нови данни какъв точно е товарът му - официално се води, че е сол. Корабът е пътувал от Египет през Турция към делтата на Дунав.

Според Стоянов, в новата атака "напълно е възможно да е украински, напълно е възможно дронът да бъде руски". ОЩЕ: "Трябва да разберем какъв е бил товарът": Експерти за евентуално замърсяване в Черно море заради взривените кораби

Ще задействаме ли чл. 4 или чл. 5 на НАТО?

Министърът на отбраната коментира и дали страната ни ще задейства чл. 4 и 5 на НАТО.

"Някой да е усетил, че има явно нападение над територията на някои от страните членки на НАТО? Пети член се задейства точно при тази ситуация. Претенциите на нашите колеги, още повече от опозицията, бяха да се свикат консултации по чл. 4. Ясни са вижданията и на останалите страни-членки на НАТО. След като задействаме чл. 4, трябва да задействаме чл. 5", каза той и уточни, че не е необходимо това да се прави към момента.

По думите му даже и на КСНС опозиционните сили също са признали, че няма нужда от задействане на чл. 4. ОЩЕ: Становището от КСНС е невалидно? Спорен текст в закона поставя под въпрос решението на Йотова

Охраната на Българското черноморско крайбрежие

От своя страна от Военноморските сили заявиха, че охраната по нашето крайбрежие е достатъчно усилена.

"Войната се води в Черно море. Тя е близо до нас. И днес унищожихме поредния дрон на 15 мили източно от Синеморец и такива ще продължат да се появяват докато Украйна и Русия си разменят удари с такива средства. Те ще падат в морето, вятърът и течението неминиуемо ще ги докара по нашите брегове" заявиха още от ВМС.