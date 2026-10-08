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Становището от КСНС е невалидно? Спорен текст в закона поставя под въпрос решението на Йотова

08 октомври 2026, 9:12 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: Президентство
Становището от КСНС е невалидно? Спорен текст в закона поставя под въпрос решението на Йотова

Становището от проведения вчера Консултативен съвет за национална сигурност може да се окаже невалидно. Основание за това дава тълкувание на спорен текст в закона.

На това обърна внимание народният представител от ГЕРБ Христо Гаджев.

"Всъщност днес правителството подхлъзна Йотова на динена кора още на първия ѝ КСНС. Сега спорът може да бъде не толкова за съдържанието на заключенията, колкото дали те изобщо са приети легитимно", отбеляза той.

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Гаджев поясни, че КСНС има 16 членове – 10 изрично посочени в закона и по един представител на всяка парламентарна група, които в момента са 6.

Защо заключенията на КСНС може да са нелегитимни

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"Съгласно чл. 11, ал. 2 от Вътрешните правила становището и предложенията се приемат с мнозинство 3/4 от присъстващите членове. А чл. 8, ал. 1 казва съвсем ясно: „Членовете на Консултативния съвет участват лично в неговите заседания.“ И тук идва проблемът: Днес един от изрично посочените в закона членове – министърът на финансите Гълъб Донев – не присъства. На заседанието е заместник-министър. Законът и вътрешните правила на КСНС обаче не предвиждат изрично министър да бъде заместван от заместник-министър като член на Съвета с право на глас. За парламентарните групи например такава възможност е уредена изрично.За министрите такава хипотеза просто не е уредена", твърди депутатът и подчертава защо това е важно.

"Представители на 4 парламентарни групи заявиха, че не са подкрепили предложения текст. Ако заместник-министърът има право да замести министъра като член на КСНС, присъстващите членове са 16 и с 12 гласа „за“ са точно необходимите 3/4. Ако обаче няма такова право, присъстващите членове са 15 и при 4 против няма необходимите 3/4. Тоест спорът е съвсем реален: ако заместник-министърът има право на глас – становището е прието. Ако няма – не е прието", коментира Гаджев.

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Неговият извод е, че отсъствието на един министър отваря реален юридически спор около първия КСНС на президента Йотова.

"Вместо да се говори за решенията по кризата в Черно море, ще се спори дали самото становище е валидно прието. А къде е Гълъб Донев?", попита той.

Позицията на КСНС

Свиканият след атаките в Черно море КСНС при президента не даде ясен отговор чии са дроновете, потопили един кораб и ударили друг в изключителната икономическа зона на България, нито след него ще бъде поискано активиране на чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда механизъм за политически консултации в рамките на Алианса. Стана ясно, че решенията са приети с 3/4 мнозинство и не са били приети от три парламентарно представени партии.

"КСНС категорично осъжда ударите на търговските кораби като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите", заяви Йотова. След това изпълнителната власт трябва да уведоми обществото.

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Илияна Йотова КСНС ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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