"Трябва да разберем какъв е бил товарът": Експерти за евентуално замърсяване в Черно море заради взривените кораби

Извънредни проверки и изследвания на морската вода за замърсяване след инцидента с ударените от дронове кораби в Черно море започна Министерството на околната среда и водите.

Доц. д-р Виолин Райков - учен от Института по океанология към БАН във Варна, експерт по оценка на морската среда и ангажиран с пробовземането и химическия анализ на показателите на водата при кризисни екологични ситуации, заяви, че не знае да има излезли резултати от иззетите вече проби от морската вода край Калиакра, Бяла и Созопол.

"В конкретния случай говорим за потъване на кораби, като при единия случай не се знае какво е пренасял въобще, а и отдалечеността от брега е доста голяма. Оттам и дълбочината е около 2 км. надолу, което е изключително голяма дълбочина. При едно потъване на такава дълбочина и вероятен разлив при такава отдалеченост ефектът върху крайбрежието ще бъде доста незабележим. Не очаквам да има някакви кой знае какви резултати в посока на високо замърсяване или разлив в конкретния случай", коментира той.

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Според него при такива дълбочини видимостта е изключително ниска.

"Трябва да се пробва да се разбере каква е причината за потъването и типа на товара, за да се знае какви мерки да се предприемат", подчерта той и добави обаче, че това трябва да стане в много кратки срокове.

Доц. Райков напомни, че винаги има опасност от разливи в Черно море и обясни, че високо токсичните химикали въздействат на всички живи организми.

Източник: Getty Images

Разпоредената проверка

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Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди извънредната проверка. Специалисти от Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна са взели и обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол.

При огледите на място специалистите не са забелязали характерни признаци за нефтено замърсяване по водната повърхност. Очаква се през следващата седмица да бъдат готови резултатите и за останалите изследвани вещества, съобщи Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район", предаде БНР.

В трите пункта изследвахме физикохимични показатели за качество – желязо, мед, цинк, алуминий и полихлорирани бифенили.

"В района на Калиакра нямаме никакви превишения по нито един от показателите. При Бяла имаме превишение само при азота, а при Созопол – по няколко азотни съединения и фосфор. Не можем да обвържем тези превишения на нормите с инцидента с плавателните съдове на 6 октомври, тъй като най-вероятно става въпрос за дифузно замърсяване от земеделски източници, което няма отношение към инцидента. Освен изброените показатели, изследването включва и нефтопродукти. При посещението на място колегите не са забелязали характерната при такъв тип замърсяване опалесценция на водната повърхност. Това се потвърждава и от резултатите от изследваните проби – липсват нефтопродукти", заяви той.

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Мониторингът ще продължи и през следващите дни, като пунктовете и показателите ще бъдат уточнени допълнително. Те ще зависят от хидрометеорологичната прогноза, подчерта Явор Димитров.