Обезвредиха неизбухнали гранати край пловдивското село Йоаким Груево
Военнослужещи от Сухопътните войски работят по транспортирането и унищожаването на невзривени боеприпаси, открити в пловдивското село Йоаким Груево. Две ръчни гранати са открити по време на ремонтни дейности на покрив в частен дом, съобщава Дарик.
Учебни гранати всяха паника в Александровска болница
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Редактор:
Елин Димитров
Етикети: гранати Йоаким Груево военни
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