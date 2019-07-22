Обезвредиха неизбухнали гранати край пловдивското село Йоаким Груево

Военнослужещи от Сухопътните войски работят по транспортирането и унищожаването на невзривени боеприпаси, открити в пловдивското село Йоаким Груево. Две ръчни гранати са открити по време на ремонтни дейности на покрив в частен дом, съобщава Дарик.

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След искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов е изпратено формированието за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия от 91-ви батальон - Пловдив от състава на 55-и инженерен полк - Белене, с ръководител капитан Иван Тричков. Извършено е разузнаване на място, след което транспортирането и унищожаването на откритите боеприпаси ще се извърши по-късно през деня при спазване на всички необходими мерки за безопасност.