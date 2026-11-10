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10 ноември: Тодор Живков подава оставка

10 ноември 2026, 7:45 часа 683 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
10 ноември: Тодор Живков подава оставка

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

10 ноември 1989 година: Тодор Живков подава оставка

На този ден през 1989 г. пленумът на ЦК на БКП гласува оставката на Тодор Живков. От средата на 80-те години стартират процесите за неговото сваляне от власт. Михаил Горбачов е един от лидерите, които искат отстраняването му.

Друга голяма движеща сила са така наречените "чавдарци" у нас. По инициатива на Добри Джуров те се активират в периода около 5 ноември 1989 г. по въпроса за свалянето на Живков. Освен Джуров в групата влизат още Йордан Йотов и Димитър Станишев. В периода 4-10 ноември 1989 г. настъпва кулминацията в развоя на събитията. По време на тържествено събрание по случай годишнината на Октомврийската революция в зала "Георги Кирков" в Партийния дом е извършен първият символичен акт за свалянето на Живков от власт. Виктор Шарапов, посланикът на СССР в България, прави немислимото. За първи път той не споменава в доклада си името на политическия лидер на страната, в която е акредитиран.

На 7 ноември Добри Джуров, Йордан Йотов и Димитър Станишев по време на прием в съветското посолство настояват за среща с Тодор Живков, като поясняват, че искат тя да се състои още на следващия ден. Джуров, Йотов и  Станишев настояват партийния лидер на БКП да подаде оставка. Държавният глава приема искането, но с една уговорка. Той настоява подаването на оставката да не е по време на пленума на 10 ноември, а на следващия, чиято дата все още не е определена.

Шарапов не е съгласен оставката да бъде отложена. Под неговия натиск “чавдарци" настояват за повторна среща с Живков.

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На 9 ноември 1989 г. се състои втората среща на Джуров, Станишев и Йотов с Живков, по време на която те настояват той да подаде оставка на настоящия пленум, а не на следващия. Под натиска им политическият лидер склонява да подаде оставка.

По време на заседанието на Политбюро единствено Милко Балев и Димитър Стоянов се обявяват против оставката. След като Живков е свален от власт, на негово място е избран Петър Младенов.

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Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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