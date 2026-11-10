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Зеленски предизвиква Путин - готов е и за Антарктида

10 ноември 2026, 9:48 часа 938 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски предизвиква Путин - готов е и за Антарктида

Украинският президент Володимир Зеленски е готов за среща с Владимир Путин във всяка една точка на земното кълбо с изключение на Москва - готов е и за Антарктида. Това заяви постоянният представител на Украйна в ООН Андрий Мелник вчера, 9 ноември, на заседание на Съвета за сигурност на ООН. Макар преговорите Русия-Украйна-САЩ в Абу Даби да са важни, най-важна остава лична среща на най-високо равнище между Путин и Зеленски, за да се вземат ключови политически решения, добави той.

"Ще видим какво ще донесат тристранните преговори в Абу Даби във вторник и сряда. Но едно е ясно: без среща на върха на най-високо ниво политическият пробив е почти невъзможен. Ето защо украинският президент е готов да се срещне с Путин при първа възможност – независимо дали във Флорида през декември, в кулоарите на Г-20 или някъде другаде; навсякъде, само не в Москва", каза Мелник, цитиран от Интерфакс.

Потвърждение от Кремъл за такава среща обаче няма.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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