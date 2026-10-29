Войната в Украйна:

Облаци и мъгли в планините, не става за туризъм

29 октомври 2026, 10:28 часа 453 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Облаци и мъгли в планините, не става за туризъм

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст (БЧК). Температурите в планината са до 5 градуса, предимно облачно и мъгливо е, има слаб вятър. В района на връх Ботев превалява дъжд, вятърът е умерен, видимостта е намалена, допълват от ПСС. От спасителната служба не са получили сигнали за инциденти през изминалото денонощие. Още: Неподходящо за туризъм: Вятър, мъгли и облаци в планините

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините времето ще бъде облачно. Главно в Стара планина, Рила и Пирин ще вали дъжд, над 2000 метра – сняг, но до вечерта валежите ще спрат. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 3°. Още: Гръмотевични бури и дъжд в планините следобед

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мъгли облаци планинска спасителна служба планински туризъм
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес