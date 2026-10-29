Облаци и мъгли в планините, не става за туризъм

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст (БЧК). Температурите в планината са до 5 градуса, предимно облачно и мъгливо е, има слаб вятър. В района на връх Ботев превалява дъжд, вятърът е умерен, видимостта е намалена, допълват от ПСС. От спасителната служба не са получили сигнали за инциденти през изминалото денонощие. Още: Неподходящо за туризъм: Вятър, мъгли и облаци в планините

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините времето ще бъде облачно. Главно в Стара планина, Рила и Пирин ще вали дъжд, над 2000 метра – сняг, но до вечерта валежите ще спрат. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 3°. Още: Гръмотевични бури и дъжд в планините следобед