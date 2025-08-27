Областният управител с категорична позиция за продажбата на резиденцията на Тодор Живков

Включването на резиденция "Банкя" в списъка с над 4400 държавни имота, обявени през май 2025 г. от Министерския съвет като "с отпаднала необходимост", предизвика бурни реакции и тревога сред експерти и обществени организации. Докато инициативата "Ново архитектурно наследство" предупреждава за риск от унищожаване на ценен архитектурен обект, представители на властта уверяват, че имотът няма да бъде продаван.

Позицията на областния управител

"Защо всеки твърди, че всеки имот от списъка на Министерски съвет е за продажба? Те не са за продажба, конкретно този имот също не е за продажба, някой прави такива внушения. Категорично", заяви Стефан Арсов пред Actualno.com. По думите му няма как да бъде продаден, защото е от национално значение, а и голям като площ. Още: Списъкът с държавните имоти изчезна и от регистъра с търговете: Боян Юруков с нов сигнал за хаоса около продажбите им

По думите му за да се стигне до продажба на даден имот, трябва да бъдат изпълнени три условия:

Да се докаже, че имотът не отговаря на нуждите на държавата. Да се търси концесия, при която държавата получава приходи. Ако концесията не е възможна – да се проучи вариант за отдаване под наем. Едва след изчерпването на тези възможности може да се мисли за разпореждане, което включва замяна или продажба.

"Мога да кажа категорично, че този имот няма да бъде продаван. Това са неистини и същото важи за много други имоти в София", подчерта Арсов.

Според него към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост. По думите му програмата е била приета като стъпка за отговорно управление на държавната собственост с цел предвидимост, публичност и ефективност.

Архитектурна стойност и история

Резиденция "Банкя" е завършена през 1977 г. по проект на арх. Павел Николов от "Главпроект". Първоначално е планирана като правителствен балнеосанаториум, но по-късно Тодор Живков я превръща в своя резиденция.

В следващите десетилетия имотът сменя няколко стопани – от Българската асоциация за туризъм и отдих, през японската милиардерка Масако Оя, която живее там до смъртта си през 1999 г., до Националната служба за охрана и областния управител. От години сградата не се поддържа и се руши.

Архитектурният й образ е уникален за периода – съчетава видим бетон, полуцилиндрични покриви, раздвижени обеми и пластични фасадни елементи. Тя е ярък пример за регионализиран модернизъм от втората половина на ХХ век.

Несигурно бъдеще

През 2021 г. "Ново архитектурно наследство" и "Софияплан" предлагат сградата да бъде обявена за културна ценност от национално значение, но до момента решение няма. Две години по-късно "Спаси София" настоява общината да придобие имота и да го превърне в балнеоложки и конферентен център – идея, блокирана от мнозинството на ГЕРБ.

Днес (27 август) "Спаси София" обявиха, че за втори път внасят доклад с искане резиденцията да бъде безвъзмездно прехвърлена от държавата на Столична община. Идеята е тя да бъде адаптирана в модерен балнеоложки и конгресен център.

"От десетилетия огромната сграда и прилежащият й парк тънат в разруха след поредица от неуспешни проекти и липса на визия. Резиденцията е идентифицирана като един от най-ценните образци на следвоенния модернизъм в България. Въпреки това тя беше включена в списъка "Желязков", с което държавата демонстрира желанието си да я продаде", заявиха от организацията. Още: На два държавни имота: Изграждат нова детска градина и зелен парк в район "Изгрев"

По думите им София има нужда от нови обществени пространства, които да съчетават културна стойност и реална полза за хората – профилактика, рехабилитация, култура и туризъм. "Вместо в поредната държавна сграда, продадена и разрушена за частен комплекс, "Банкя" може да стане пример как водното богатство на София остава достъпно за всички, а уникалната архитектура – превърната в привлекателно пространство за отдих, бизнес и общуване."