Войната в Украйна:

Ограничават движението на камиони по магистралите за Коледа и Нова година

02 декември 2025, 11:10 часа 339 прочитания 0 коментара
Ограничават движението на камиони по магистралите за Коледа и Нова година

В почивните дни около коледните и новогодишни празници, в определени дни и часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по магистралите "Тракия", "Струма" - по цялата им дължина, и на  "Хемус" в участъка от София до п. в. „Дерманци“ в областите София и Ловеч. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност и да се повиши безопасността на движение, когато много хора тръгват на път, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

ОЩЕ: 3 магистрали с промени в движението

Как се променя движението?

Въвеждането на временната организация на движение е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

На 23 и 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 и 20 часа, като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 и 20 часа и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На магистралите "Хемус“ и "Струма" забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На магистрала "Тракия" в участъка от п. в. „Ихтиман“ /при 34-и км/ до п. в. „Вакарел“ /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

От АПИ апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Магистрали Коледа Нова година камиони движение празнични дни
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес