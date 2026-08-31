Гергана Петрова от Струмяни: Кой заповяда моя арест и кой е наредил да бъда мъчена?

"Искам да задам въпрос. Кой е този, който е заповядал моя незаконен арест? Кой е наредил аз да бъда затворена, да бъда мъчена и бутана? Да си признае". Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия Гергана Петрова от Струмяни, която беше задържана преди дни заради липса на документи по време на посещение на премиера Румен Радев, посветено на проблемите на населеното място заради наводнение. Стана ясно, че на Петрова са ѝ написали акт за неносене на документ, въпреки че тя твърди, че е показала личната си карта на снимка, както и че дъщеря ѝ е донесла личната ѝ карта в полицията.

Петрова разказа, че докато снимала визитата на Радев в Струмяни, един човек се е приближил и я е питал дали има лична карта.

"После питах доброволци, никой не си беше взел лична карта", каза още Петрова.

Междувременно анализатори коментираха случая в Струмяни в студиото на Нова телевизия.

"Ако не бяха игнорирали и изтикали Гергана Петрова, тя щеше да зададе неудобни въпроси извън контролираната среда, в която се бяха опитали да поставят г-н Радев", каза Емилия Милчева в сутрешния блок на Нова телевизия.

Според Кристиян Шкварек става въпрос за провокация, но това е задачата на опозицията. "Тя опозицията не е само в парламента, тя е сред хората. Ние не можем да ѝ се сърдим, нито властта да ѝ се сърди", коментира Шкварек.

Александър Сиди пък смята, че жената е имала проблем с МВР.

Арестът на Петрова

Припомняме, че Гергана Петрова беше арестувана в засегнатото от наводнения благоевградско село Струмяни, където премиерът Румен Радев беше на визита днес (28 август). Впоследствие премиерът Радев разпореди проверка в МВР и НСО след ареста на журналистката, а по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев смени шефа на ОДМВР - Благоевград.

“Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия”, заявява вътрешният министър. “Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР”, допълва той. ОЩЕ: Арестуваха жена от Струмяни по време на посещението на Радев (ВИДЕО)

Политическите реакции

Междувременно случаят предизвика остри реакции сред опозицията. От ГЕРБ определят случая като "критичен знак за демокрацията" и настояха за обяснение, а след като го получиха бившият вътрешен министър и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов заяви, че обяснението не е успокяващо. От "Продължаваме промяната" в лицето на акад. Николай Денков заявиха, че "старият модел ги наричаше "мисирки" - новият за всеки случай ги арестува". Случаят предизвика политическа реакция. Съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев поиска от МВР да даде обяснения за "причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи". ОЩЕ: След ареста в Струмяни и превишаване на правомощия: Демерджиев уволни полицейски шеф