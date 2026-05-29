Kaufland отбелязва 1 юни с безплатен урок по народни танци в Централни хали и изненади за децата

От 18:30 часа ритейлърът кани деца и родители на празник с духа на българския фолклор

По повод Международния ден на детето Kaufland кани деца и родители на един по-различен и вълнуващ празник, изпълнен с музика, танци и настроение. На 1 юни от 18:30 до 19:30 ч. на „Сцена Централни хали“ (ниво -1) ще се проведе безплатен открит урок по народни танци за деца и техните семейства. Професионални инструктори ще разкрият магията на българския фолклор и ще покажат основните стъпки на едни от най-обичаните народни танци. Всички малки участници ще получат подаръци и специални изненади, които да направят празника още по-незабравим. Входът за събитието е свободен.

Сцена „Централни хали“ е част от дългосрочната инициатива на Kaufland да предоставя безплатни културни, образователни и забавни събития за деца и семейства в София.

По традиция компанията ще отбележи Деня на детето и с още една специална инициатива. За трета поредна година любими детски супергерои ще се спуснат по фасадите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и УМБАЛСМ „Пирогов“, за да зарадват децата, които посрещат празника в болничните стаи. Батман, Спайдърмен, принцеси и други приказни герои ще раздадат подаръци и ще донесат усмивки на малките пациенти. Инициативата се реализира с подкрепата на доброволци от пещерен клуб „Под ръбъ“, които ще използват алпийска техника, за да превърнат болничните фасади в сцена за истинско приключение.

„Kaufland е ангажиран целогодишно с множество инициативи в полза на децата - от дарителски програми, през образователни инициативи, до поддържане на богат асортимент на качествени храни в подкрепа на балансираното хранене на малчуганите. Вярваме, че Денят на детето е още един повод да създаваме красиви спомени и радостни емоции. Затова тази година каним семействата да отпразнуваме заедно празника чрез магията на българския фолклор, а по традиция ще донесем усмивки и на децата, които прекарват деня в болница“, каза Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Kaufland България.