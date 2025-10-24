След ареста на д-р Хасърджиев: НПО призна за личните му проблеми и се разграничи от него

През последните години д-р Станимир Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен. Националната пациентска организация (НПО) категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с него, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември тази година. Това се казва в официална позиция, изпратена до медиите, на Управителния съвет на НПО.

В четвъртък вечерта стана ясно, че председателят на неправителствена организация е бил задържан за престъпление. Според информацията той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове. В блок в столичния квартал "Дианабад" идва полиция и арестува четирима мъже.

От пациенстката организация заявяват още, че това поведение на д-р Хасърджиев е довело до сериозни последствия за организацията.

"Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции. Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати", става ясно от позицията на НПО.

От Националната пациентска организация са категорични, че въпреки трудностите те ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. „Вярваме, че това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава“, се казва в позицията им.