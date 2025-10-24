Цената на петрола с изненадващ завой на фона на санкциите срещу Русия

Цената на петрола падна надолу в началото на азиатската търговия в петък, 24 октомври - това е частично понижение спрямо скока от предходния ден. Цената обаче остава на път да отбележи седмичен ръст, защото новите санкции на САЩ срещу двете най-големи петролни компании в Русия - "Лукойл" и "Роснефт" - подхраниха опасенията за доставките. Резкият скок от 23 октомври помогна за възстановяване от петмесечното дъно, достигнато по-рано тази седмица. Положителните данни за запасите в САЩ също оказаха подкрепа. Последва обаче лек спад.

Още: Санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" промениха рязко цената на петрола

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент, който е референтен за Европа, спаднаха с 36 цента (или 0,55%) - до 65,63 долара за барел около 06:30 ч. наше време тази сутрин.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 33 цента (или 0,58%) - до 61,43 долара за барел.

"Вероятно ще се стигне до режим на изчакване, докато не настъпи следващият обрат в сагата, който може да бъде ескалация или деескалация. Изглежда, че пазарът залага на второто", казва Вандана Хари - основателка на компанията за анализ на пазара на петрол Vanda Insights, цитирана от Reuters.

И двата бенчмарка скочиха с повече от 5% в четвъртък и се очакваше да отбележат седмичен ръст от около 7% - най-големият от средата на юни.

Още: "Ще видим след шест месеца": Тръмп отговори на руските твърдения, че са имунизирани срещу санкциите (ВИДЕО)

Снимка: iStock

Ефектът на санкциите на САЩ срещу Русия и ролята на Индия и Китай

"Роснефт“ и „Лукойл“ заедно представляват над 5% от световното производство на петрол. Американските санкции накараха китайските държавни петролни гиганти да преустановят покупките на руски петрол в краткосрочен план, съобщиха вчера търговски източници на Reuters. Рафинериите в Индия - най-големият купувач на руски петрол, транспортиран по море, също се готвят да намалят рязко вноса си на суров петрол, твърдят източници от бранша.

"Доставките за Индия са изложени на риск в особено голяма степен... предизвикателствата пред китайските рафинерии ще бъдат по-умерени, като се има предвид диверсификацията на източниците на суров петрол и наличността на запаси", заяви Янив Шах - вицепрезидент по анализ на петролните пазари в Rystad Energy.

Още: Санкциите на Тръмп с вторичен удар по Путин: китайските гиганти казват "не" на руския петрол

ОПЕК е готова за действия, Русия омаловажава санкциите

Министърът на петрола на Кувейт междувременно каза, че Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) ще бъде готова да компенсира всеки недостиг на пазара, като отмени съкращенията на производството.

САЩ заявиха, че са готови да предприемат по-нататъшни действия, докато диктаторът Владимир Путин засега омаловажава санкциите и казва, че те няма да засегнат значително руската икономика. Той изтъкна и важността на Русия за световния пазар.

Великобритания наложи санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ миналата седмица, а Европейският съюз одобри 19-и пакет от санкции срещу Русия, който включва забрана на вноса на руски втечнен природен газ: Новите санкции на ЕС срещу Русия засегнаха и Елеонора Митрофанова.

ЕС добави към списъка си със санкции срещу Русия и две китайски рафинерии с общ капацитет от 600 000 барела на ден, както и Chinaoil Hong Kong - търговско подразделение на PetroChina.

Инвеститорите също така следят с интерес планираната среща между Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин следващата седмица. Търговското напрежение между Вашингтон и Пекин се засилва, като и двете страни обявиха ответни мерки. Потвърждението, че двамата лидери ще се срещнат, изглежда, успокои напрежението.

Още: Бъдещето на "Лукойл" зависи изцяло от САЩ: Мартин Владимиров очаква и ръст на цените, ето с колко