БФС с нов ход за развитието на женския футбол у нас

Българският футболен съюз дава старт на нов етап, който да подпомага развитието на женския футбол у нас с проекта за Регионални селекции за момичета, родени през 2010, 2011 и 2012 г. В Националната футболна база на 14 октомври се проведоха първите занимания на пилотната група, която ще тренира във вторник всяка седмица. За подготовката ще отговарят старши треньорът Божия Ноева, помощник-треньорът Боряна Христова и треньорът на вратарките Стоян Симеонов.

Първите лагери вече се проведоха

През октомври се поведоха и първите лагери на Регионалните селекции Зона СЕВЕР и Зона ЮГ. Там се събраха най-обещаващите таланти сред момичетата от различните части на България. В Габрово Зона СЕВЕР проведе своя лагер, под ръководството на старши треньора Йоана Джамбазова, помощник-треньора Валентин Якимов и треньора на вратарките Петко Петков. А Зона ЮГ води заниманията си в Хасково, под опеката на старши треньора Радослав Креснички, помощниците Красимир Митев и Михаела Тихова и треньора на вратарките Пламен Петров.

Следващите лагери ще са през ноември

Проектът е създаден с цел да изгради структури за работа с младите футболистки, с която да се подкрепи тяхното развитие на физическо, тактическо и техническо ниво. Чрез тази инициатива ще се изградят и по-близки връзки между клубовете и националните гарнитури. Следващите лагери за Зони СЕВЕР и ЮГ са насрочени за периода от 10 до 12 ноември. Проектът продължава своето развитие, като има дългосрочни планове за бъдещите национални представителки на България.

