БФС с нов ход за развитието на женския футбол у нас

24 октомври 2025, 09:26 часа 372 прочитания 0 коментара

Българският футболен съюз дава старт на нов етап, който да подпомага развитието на женския футбол у нас с проекта за Регионални селекции за момичета, родени през 2010, 2011 и 2012 г. В Националната футболна база на 14 октомври се проведоха първите занимания на пилотната група, която ще тренира във вторник всяка седмица. За подготовката ще отговарят старши треньорът Божия Ноева, помощник-треньорът Боряна Христова и треньорът на вратарките Стоян Симеонов.

Първите лагери вече се проведоха

През октомври се поведоха и първите лагери на Регионалните селекции Зона СЕВЕР и Зона ЮГ. Там се събраха най-обещаващите таланти сред момичетата от различните части на България. В Габрово Зона СЕВЕР проведе своя лагер, под ръководството на старши треньора Йоана Джамбазова, помощник-треньора Валентин Якимов и треньора на вратарките Петко Петков. А Зона ЮГ води заниманията си в Хасково, под опеката на старши треньора Радослав Креснички, помощниците Красимир Митев и Михаела Тихова и треньора на вратарките Пламен Петров.

Женски национален отбор по футбол

Следващите лагери ще са през ноември

Проектът е създаден с цел да изгради структури за работа с младите футболистки, с която да се подкрепи тяхното развитие на физическо, тактическо и техническо ниво. Чрез тази инициатива ще се изградят и по-близки връзки между клубовете и националните гарнитури. Следващите лагери за Зони СЕВЕР и ЮГ са насрочени за периода от 10 до 12 ноември. Проектът продължава своето развитие, като има дългосрочни планове за бъдещите национални представителки на България.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
БФС женски национален отбор по футбол
