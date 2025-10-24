Загубихме голям български актьор, играл в "Мисия Лондон" и "Записки по българските въстания"

Българските кино и театър загубиха още едно от златните си имена! Големият актьор Илия Георгиев е починал, съобщи кметът на Горна Оряховица Николай Рашков във Facebook. Актьорът е роден именно в този град и съгласно неговата воля ще бъде погребан там. "Поклон пред един истински достоен българин! Поклон пред неговия достойно изживян живот, посветен на изкуството, на публиката, на българския дух, история и добродетели, на родния град!", пише още Рашков.

Кой е Илия Георгиев

Илия Георгиев е роден в Горна Оряховица на 4.12.1944 г. Основното си образование получава в ОУ "Иван Вазов", по-късно е учил в тогавашната Политехническа гимназия "Георги Измирлиев". Със сценична дейност започва да се занимава още в ранните си години в Младежкия театър към Читалище "Напредък", под ръководството на Атанас Бахчеванов. Завършил е ВИТИЗ (днес НАТФИЗ), в класа на проф. Филип Филипов.

Като актьор първоначално започва да работи в Старозагорския театър. Участва в редица филмови продукции. Създава много роли в партньорство с най-големите български актьори. Сред знаковите му образи са Голям Борован от филма "На живот и смърт", в който е редом до имена като Стефан Данаилов, Стефан Гецов, Катя Паскалева, Невена Коканова. Запомнящи се са и ролите му на Крайчо Байрактаря в "Записки по българските въстания", на Мишо в "Мъжка песен", на Данаилов в "Мисия Лондон" и много други. Работи и в трупата на театър "Искри и сезони".

Основател е на фондация "Достойни българи".