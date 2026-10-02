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Още не знаете за кого да гласувате? Нова платформа ще ви ориентира (ВИДЕО)

02 октомври 2026, 11:06 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Още не знаете за кого да гласувате? Нова платформа ще ви ориентира (ВИДЕО)

Нова онлайн платформа "За кого да гласувам" ще помага на избирателите да се ориентират в морето от информация за кандидатите за президент.

"За кого?" е безплатен инструмент за сравнение на кандидатските двойки за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври 2026 г. За всяка двойка има обобщена информация кой я издига и подкрепя, статуса ѝ в ЦИК, номера в бюлетината, кратки биографии, статуса на програмата ѝ, технологичните решения в кампанията ѝ и позициите ѝ по 7 теми:

  • външна политика, ЕС и НАТО
  • отбрана и сигурност
  • вето и законодателство
  • назначения и съдебна власт
  • правителство и парламент
  • референдуми и пряка демокрация
  • икономика и социална политика

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Всяко твърдение е с връзка към публичен източник и с етикет дали е в правомощията на президента. 

Платформата събира и систематизира намеренията на кандидатските двойки и показва дали са в правомощията на президентската институция. Така избирателите могат да разгледат, да сравнят и да направят своя информиран избор.

"Предстоят избори за Президент на Република България и, подобно на парламентарните през април, предоставяме инструмент, разработен с AI, който събира, систематизира и предоставя за сравнение намеренията / обещанията на всички 27 кандидатски двойки. Имаме и индикатор кое е в правомощията на президентската институция и кое не", написа създателят на платформата Васил Бойчев.

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Президентски избори президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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