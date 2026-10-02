Проф. Георги Рачев: "Ел Ниньо" стана като прогнозите на баба Ванга – виновен е за всичко, но след като се случи

Месец октомври ще е малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност ще бъде по-сух. Месец септември е извън нормата, но най-хубавото е, че сега всички обясняват всичко с „Ел Ниньо“. Каквото и да се случи, „Ел Ниньо“ е виновен за това. Добро, лошо, напред, назад, няма никакво значение. Обикновено обясненията са след като се случи това, а не преди. Нещо подобно като на баба Ванга прогнозите, които винаги са точни, ама се случват обикновено след като станат нещата. Това каза климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

ОЩЕ: "Време е за дебелите якета", обяви проф. Рачев пред прага на октомври

Той обясни, че по американския модел температурите в Европа през октомври показва „тотално топло над Европа“. „И в момента е топло и е над нормата за Европа. И България, и Гърция седят така сгушени в единия ъгъл с малко по-топло от нормалното, с около половин градус над нормалното“, обясни професорът.

Що се отнася до валежите, които тези дни се очакваха над Испания, Франция и цялото Южно Черноморие, той обясни, че те ще бъдат под нормата, особено в Балканския полуостров, където ще са между 40 и 60 л на квадратен метър, в планините - малко повече. По думите му повече валежи ще има над Южна и над Северна Африка, както и над южните части на Испания и Франция заедно с Италия.

„В България 15 дни напред валежите ще са символични“, каза синоптикът. Той предупреди, че жените няма да знаят какво да облекат – 5 градуса в София утрин, но затова пък 24 градуса на обяд. И отново посочи, че дамите ще се обличат тип „зелка“ - много катове дрехи, за да има да слагаш и махаш. „Но това е от октомврийското време“, каза той.