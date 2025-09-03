От един-единствен рафт до площ на малък апартамент – зоната за PARKSIDE в магазините на Kaufland нараства

За 2 години в мрежата на Kaufland, любимата марка за домашни DIY ремонти PARKSIDE, увеличава осезаемо присъствието си в магазините на веригата. В 1/3 от филиалите на ритейлъра в страната вече са обособени самостоятелни Shop-in-Shop зони с постоянен асортимент, достигащи площ над 40 кв.м. В тях се предлагат над 200 вида от най-търсените продукти на бранда. Акцент са акумулаторните семейства електроинструменти от 12V и 20V с батерии и аксесоари, както и над 40 артикула PARKSIDE Performance Performance. Сред най-търсените от клиентите на ритейлъра са продуктите от серията акумулаторни инструменти PARKSIDE 20V, градинските и ръчните инструменти.

Тези специализирани кътове са истинско място за вдъхновение за любителите на домашното майсторене и за всеки, който иска да се потопи в света на „направи си сам“. Тъй като няма два еднакви магазина Kaufland, за представянето на PARKSIDE са разработени различни елементи, които могат да се използват гъвкаво в съществуващите и новите магазини.

Дизайнът на shop-in-shop възприема елементи от дизайна на магазините на Kaufland и по този начин се вписва хармонично в познатото пазаруване. Забележителната визия в цветовете на PARKSIDE, с маркетингови мотиви и стикери за подова настилка, също гарантира, че обозначаването на зоните лесно ориентира клиентите по време на пазаруване.

Собствената марка PARKSIDE се предлага в Kaufland и онлайн от 2023 г., като асортиментът включва гама от над 300 артикула. През есента Kaufland ще допълни асортимента с още нови предложения, осигурявайки на клиентите винаги актуални и практични решения. Постоянната наличност в много филиали позволява на потребителите да пазаруват лесно и удобно, без да губят време в посещения на отделни магазини за строителни материали.