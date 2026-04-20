От "Кандев ще го сложа на икона вкъщи" до Гюров за кандидат-президент: Възторгът след изборите по новото МВР и служебната власт

Твърде вероятно това бяха най-честните избори, провеждани някога в България. Поклон пред министър Дечев, пред ОГРОМНИЯ Кандев. Такова нещо в МВР не бяхме виждали никога. Не знаехме, че е възможно дори. Оказа се не просто възможно, а напълно постижимо от правителство с 2-3 месеца мандат. Поклон до̀земи!

Така започва коментарът на предприемача Михаил Панайотов за начина, по който служебната власт се справи с изборите. В социалните мрежи е пълно с хвалебствени коментари за изключителната активност на МВР в предотвратяването на купения и организиран вот.

"Изпращаме едно уникално добро правителство"

"Емил Дечев обяви данните за това кои партии са купували гласове, и хоп - ДПС и ГЕРБ са абсолютни шампиони по сигнали за изборни престъпления. Като Пеевски води два пъти над Борисов. Минутка мълчание, да си дадем сметка за мащаба на кочината", пише Панайотов.

"Твърде вероятно това бяха най-честните избори, провеждани някога в България. Поклон пред министър Дечев, пред ОГРОМНИЯ Кандев. Такова нещо в МВР не бяхме виждали никога. Не знаехме, че е възможно дори. Оказа се не просто възможно, а напълно постижимо от правителство с 2-3 месеца мандат. Поклон до̀земи! Поклон и за Гюров! Бяхме отвикнали начело на държавата ни да имаме добре стоящ, говорещ свободно, и отстояващ ясно и категорично проевропейски позици човек. Без широк разкрач, без излагации. Да се гордееш, че такъв човек представлява родината ти пред света", продължава коментара.

"Огромно евала и на министър Янкулов. Беше прекрасен трън в **** на Сарафов и самозабравилата се клика инсталирани ВСС мижитурки. Така се прави. Такъв министър трябваше да имаме много отдавна, и трябва да имаме винаги", пише още предприемачът.

Той коментира, че Министър Христанов "не е неговата чаша чай", но е "прекрасен войник, който свърши много и изключително важна работа".

"Да си дадем сметка какво ядем, и как дълги години правителствата ни са имали практическо нулево желание да разчушкат тая мафия. Щом този таран за два месеца изкара наяве една торба мизерии, значи нещата са опирали до желание. Добре де, и зависимости", пише още Панайотов.

Предприемачът похвали и външният министър Надежда Нейнски. "Такъв външен министър съм искал от Костов натам. Ясни и категорични, не просто европейски, а цивилизационни позиции", заяви той.

"Изпращаме едно уникално добро като за родната електорална реалност служебно правителство, и посрещаме едно напълно нормално (за родната електорална реалност) такова. Масовият българин няма абсолютно никакъв шанс да избере правителството на Гюров на едни редовни избори. И в това е именно трагедията на нацията ни", допълва той.

Андрей Гюров трябва да е кандидат за президент

Суперлативи отнесе организацията на вота и от Красимира Хаджииванова, основател на родителската медийна платформа "Майко мила", на социалното предприятие "Оле мале" и част от стендъп формата "Три жени на микрофона".

"Какво нещо е животът, приятели - на 11 юли 2021 ИТН е първа политическа сила, през лятото на 2022 протестиращи пред парламента плюят Тошко по челото, а полицаите едва смогват да го внесат обратно, за да не го загубим завинаги като карфица в тълпата. Април 2026 - може би няма да вземат и субсидия. Чудесно е, че всякакви мечове, мотики и специално гореспоменатите противни селяндури остават извън Народното събрание и фактът, че няма да гледаме отблъскващите им физиономии, е прекрасен. Балабанов, разбира се, може да продължи да се упражнява вкъщи в пресъздаването едновременно на образа и на Бойко Борисов, и на на Слави Трифонов. Птозата (падналия клепач) я е овладял отлично", направи оценка на изборите Хаджииванова.

Според нея трябва да престанем да говорим за "невероятната загуба" на ГЕРБ и ДПС, защото, по думите й, това просто са техните реални резултати.

"Пеевски, ако не раздава евраци изпод шкембета и багажници, е едно тотално нищо, което има нужда от петнайсет охранители, за да мине по тротоара, докато фъфли нещо неразбираемо на родния си език. ГЕРБ дори няма да ги коментирам - Делян Добрев вчера си изпусна нервите по показателен начин", пише тя.

Хаджииванова задава и няколко въпроса.

"Къде е мръшлякът, влиза ли? Ако тръгнат да махат Георги Кандев, как ще мотивират това решение? С какви аргументи? Мисля че той е най-доброто нещо, случвало се някога на МВР и най-логичното решение е да остане там, където е", похвали тя действията на МВР.

Андрей Гюров, надявам се, е ясно, че трябва да е кандидат за президент, категорична е Хаджииванова.

Новото правителство да запази Кандев и Дечев

"Един от големите победители след този изборен цикъл определено е МВР. Резултатите говорят достатъчно - с добре свършена работа от страна на органите на реда и повишена избирателна активност, резултатите от изборите изглеждат достоверни", коментира от своя страна политологът Кезим Медев.

По думите му каквото и да бъде следващото управление на страната, ще спечели огромни дивиденти, доверие и ще покаже смелост, ако запази на постовете им служебно назначените главен секретар Георги Кандев и министър Емил Дечев.

"Бог да пази България… но явно и полицията може да допринесе", допълни той.

Друг "фен" на главния секретар пък направо обяви: "Кандев ще го сложа на икона в къщи".

Източник: Facebook