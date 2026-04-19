Гюров: МВР следи 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват гласове (ВИДЕО)

19 април 2026, 18:31 часа
Снимка: Министерски съвет
"В последните часове от деня решението за изборите е във вас. Кандев и Дечев разчитат на вас!" Това написа на личната си страница във Фейсбук премиерът Андрей Гюров. Ето какво още сподели той:

"МВР има информация за 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват като последен шанс да влязат в парламента.МВР ги наблюдава и ще противодейства, но вие можете да ги спрете с гласа си", категоричен бе премиерът.

"Цял ден върви ала-бала с говоренето за машините. Нека да сме наясно - към този момент 0,8% от машините са извън строя. Това означава, че машините работят. Че алтернатива има и можете да гласувате спокойно. Служебното правителство си свършихме работата, разчитаме на вас", обяви още Гюров.

Ивайло Илиев Отговорен редактор
МВР Купуване на гласове предсрочни парламентарни избори Емил Дечев Андрей Гюров предсрочни парламентарни избори 2026 Георги Кандев
