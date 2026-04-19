Гюров: МВР следи 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват гласове (ВИДЕО)

"В последните часове от деня решението за изборите е във вас. Кандев и Дечев разчитат на вас!" Това написа на личната си страница във Фейсбук премиерът Андрей Гюров. Ето какво още сподели той:

"МВР има информация за 50 души с имунитет, които са готови да излязат да купуват като последен шанс да влязат в парламента.МВР ги наблюдава и ще противодейства, но вие можете да ги спрете с гласа си", категоричен бе премиерът.

"Цял ден върви ала-бала с говоренето за машините. Нека да сме наясно - към този момент 0,8% от машините са извън строя. Това означава, че машините работят. Че алтернатива има и можете да гласувате спокойно. Служебното правителство си свършихме работата, разчитаме на вас", обяви още Гюров.

