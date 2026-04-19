"Подготвили сме им изненади": Кандев предупреди, че купувачите на гласове са се активизирали в изборния следобед (ВИДЕО)

181 сигнала за изборни нарушения са получили МВР до 14:00 часа. Те се визуализират на интерактивна карта в силовото ведомство. Образувани са 13 досъдебни производства в рамките на деня, съобщи и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев.

"В ранните часове на днешния ден в ОДМВР- Смолян са образувани 2 досъдебни производства за това, че лица подготвят крупна сума за купуване на гласове. Извършени са претърсвания и изземвания в един автомобил и три адреса. Задържани са 3 лица, открита е сумата от 40 хил. евро", обясни той.

По думите му с приближаването на края на изборния ден, купувачите на гласове са се активизирали. Затова и предупреди: "МВР е подготвило някои изненади и ние няма да позволим това да се случи, затова, моля, гласувайте", каза още Кандев.

