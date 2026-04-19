България гласува:

"Подготвили сме им изненади": Кандев предупреди, че купувачите на гласове са се активизирали в изборния следобед (ВИДЕО)

19 април 2026, 14:41 часа 1527 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
181 сигнала за изборни нарушения са получили МВР до 14:00 часа. Те се визуализират на интерактивна карта в силовото ведомство. Образувани са 13 досъдебни производства в рамките на деня, съобщи и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев.

"В ранните часове на днешния ден в ОДМВР- Смолян са образувани 2 досъдебни производства за това, че лица подготвят крупна сума за купуване на гласове. Извършени са претърсвания и изземвания в един автомобил и три адреса. Задържани са 3 лица, открита е сумата от 40 хил. евро", обясни той.

По думите му с приближаването на края на изборния ден, купувачите на гласове са се активизирали. Затова и предупреди: "МВР е подготвило някои изненади и ние няма да позволим това да се случи, затова, моля, гласувайте", каза още Кандев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев Отговорен редактор
МВР Купуване на гласове избори предсрочни парламентарни избори 2026 Георги Кандев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес