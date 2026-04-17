Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

17 април 2026, 23:03 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Андрей Янкулов: Съвсем в реда на нещата е прокуратурата да проверява мен, а не себе си

„Съвсем в реда на нещата е прокуратурата да проверява мен чрез ДАНС по свободните съчинения на Блик, а не себе си. Притеснения от проверки аз нямам никакви”. Това написа служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Фейсбук. „Ръководните фактори в прокуратурата обаче ми се струва, че имат големи притеснения за нещата, които са творили и продължават да творят“, пише още той.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Гюров каза още, че действията на прокуратурата са предприети „по сигнали от жълти медии“ и постави въпроси - кой е разпоредил проверките, защо се случват в навечерието на изборите и каква е целта им. 

Темата коментира и и.д. гл. секретар на МВР Георги Кандов. Той също посочи, че е наясно с проверката, но няма притеснения: „Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
прокуратура Андрей Янкулов Андрей Гюров Георги Кандев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес