Андрей Янкулов: Съвсем в реда на нещата е прокуратурата да проверява мен, а не себе си

„Съвсем в реда на нещата е прокуратурата да проверява мен чрез ДАНС по свободните съчинения на Блик, а не себе си. Притеснения от проверки аз нямам никакви”. Това написа служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Фейсбук. „Ръководните фактори в прокуратурата обаче ми се струва, че имат големи притеснения за нещата, които са творили и продължават да творят“, пише още той.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Гюров каза още, че действията на прокуратурата са предприети „по сигнали от жълти медии“ и постави въпроси - кой е разпоредил проверките, защо се случват в навечерието на изборите и каква е целта им.

Темата коментира и и.д. гл. секретар на МВР Георги Кандов. Той също посочи, че е наясно с проверката, но няма притеснения: „Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас“.

