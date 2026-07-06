Обявиха кога излиза първият български игрален филм за Баба Ванга

"Рупите: Последното пророчество на Баба Ванга" тръгва по кината на 13 ноември 2026 г., петък. Това е първият български пълнометражен игрален филм за Баба Ванга. Зад проекта стоят Зипо (Христо Христов) и Слаш (Стоян Стоянов) - продуцентите на "Един грам живот", филмът, който събра над 200 000 зрители от прожекциите си в кината, обиколи над 40 града, в 7 държави и 3 континента.

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Скрито пророчество

"Рупите: Последното пророчество на Баба Ванга" не е биография. И не е просто филм. Това е мистериозен трилър, вдъхновен от реални факти, тайни архиви и легенди около Баба Ванга - история, тръгваща от един въпрос: Ами ако Баба Ванга е оставила последно пророчество, което никога не е било разкрито?

Милиони хора по света познават пророчествата на Баба Ванга. Но според легендата има едно последно пророчество, което никога не е било разкрито публично. Не защото е изгубено. А защото е било скрито.

"Рупите: Последното пророчество на Баба Ванга" проследява търсенето на тази тайна - през архиви, следи от миналото и събития, които десетилетия наред стоят на границата между историята и мистерията.

Историята на филма е вдъхновена от реални теми, личности, събития и въпроси, свързани с Баба Ванга и района на Рупите:

Хераклея Синтика - древният град край Рупите, който превръща района в едно от най-загадъчните места в България;

свидетелства за интерес към Ванга по време на Втората световна война;

връзката между Людмила Живкова и Ванга;

държавното изследване на феномена Ванга от Института по сугестология;

експедиции, архиви и въпроси, които и днес продължават да пораждат спорове.

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Филмът не обещава лесни отговори

Той се появява точно там, където документите свършват, легендата започва, а истината остава някъде по средата.

"Рупите" е първият български филм, който не свършва с финалните надписи. Защото след прожекцията историята продължава с "Проект 42" - интерактивна игра, която превръща зрителите в участници в мистерията. В нея участниците ще отключват следи, фрагменти и скрити елементи от историята, свързани със света на филма. Играта е вече налична да се играе в браузър.