"1,20 евро на месец": Гълъб Донев не вижда нищо страшно в новия размер на винетката

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обясни в предаването "120 минути" по bTV, че заложените повишения в него, няма да ощетят хората значително. Той даде пример с винетките: „Това увеличение звучи стряскащо, но ако се направи нормална сметка това е 1,20 евро на месец за годишната винетка". Повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро няма да ощети работещите на високи заплати, смята Гълъб Донев, защото те ще получат повече права.

„Не е толкова стряскащо това увеличение за хората, които са близо да пансионната възраст, те бързо ще усетят разликата, защото ще усетят по-висок размер на пенсията“, каза още той.

Дупката в бюджета

Относно дупката в бюджета за тази година финансовият министър обясни с лошото наследство и неразплатени задължения от предишните управляващи.

„Всички числа, това, което беше крито през годините, затова той изглежда по този начин и той трябва да отвори вратата на нормалността в държавата. Може да се коригира само с мерки с приходната част или мерки с ограничаване на разходната част, но мерките които се прилагат в разходната част, не трябва да са резки и да водят до шокови изменения в доходите“, заяви финансовият министър.

Финансовият министър посочи, че въпреки предприетите мерки правителството е успяло да намали прогнозния дефицит от 7,4% до 5,7% от БВП. ОЩЕ:Теменужка Петкова за "скритите фактури" за еврозоната и бюджета: До 2029 г. не ни очаква нищо добро