Патриарх Даниил: Да приемем с вяра жертвата, която Господ направи за нас

10 април 2026, 10:19 часа 401 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
На днешния ден да се поклоним пред Кръста и да приемем от сърце жертвата, която Господ направи за нас. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред медиите преди да отслужи последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница в митрополитския храм „Света Неделя" в София. Днес е Велики петък от Страстната седмица.

Патриархът припомни, че днешният ден е най-тъжният в християнството. „Ние, човеците, които ежедневно грешим, на този ден не сме се посвенили да произнесем съд над Бога, да осъдим праведния", каза той.

Патриарх Даниил призова вярващите да посветят Велики петък на молитва и благодарност, като оставят настрана житейските грижи и страсти и се поклонят пред Кръста. "Господ е страдал за нас, за да възкръсне и да ни даде възможността да живеем с Неговата вечност", добави патриархът.

Той отбеляза, че жертвата на Христос е велика и непостижима за ума, а начинът да я приемем е чрез благодарност, преодоляване на злобата, недоверието и омразата и очистване на сърцата. „Когато с Божията помощ побеждаваме в тази духовна борба и приемем жертвата, която Господ направи за нас, това служи за наше спасение и дава радост", каза патриарх Даниил.

Той обърна внимание и на преследванията на християни по света, като подчерта, че въпреки страданията и гоненията през вековете, християнството продължава да носи радост и надежда на вярващите. Българският патриарх призова вярващите да посрещнат Великден с вяра и възкресенска радост.

Изнасяне на светата плащаница

На днешния ден във всички храмове и манастири в страната се извършва последованието на Царските часове, следвани от вечерня.

Във всички храмове, на определено място, с тържествена лития плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос, след трикратно обикаляне около светия Кръст се полага в центъра на храма, подобаващо украсена.

На този ден вярващите пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос, изобразен върху плащаницата, като се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Разпети петък патриарх митрополит Даниил
