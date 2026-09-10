10 септември: Левски създава първия революционен окръг в България. Умира Фердинанд І

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

10 септември 1872 година: Васил Левски създава първия революционен окръг в България

На този ден през 1872 г. Васил Левски създава първия революционен окръг в България в ловешкото село Голям извор. Къщата, в която е създаден комитетът, е запазена до днес и е превърната в музей.

Изборът на Левски за създаване на Първи окръжен революционен комитет в село Голям извор не е случаен - именно в областта е най-висока активността на българското население.

"Близо е времето вече – българинът не ще бъде роб, а свободен", пише Левски в писмо до окръга в началото на декември 1872 година.

След като в края на юни 1872 година напуска Букурещ, той се завръща в България като пълномощник на БРЦК. В края на юли Левски вече има ясен план за всичко - изграждане на комитетска мрежа и окръжни комитети.

Апостола на свободата започва да пътува из страната заради изграждането на революционни комитети, чиято цел е да подготвят поробения народ за обща революция. Въпреки че не успява да види родината свободна, Левски копнее за чиста и свята република, с равни права за всички в нея.

10 септември 1948 година: Умира Фердинанд І

На този ден през 1948 година умира българският цар Фердинанд І, който е основател на Кобургската династия в България. Той е роден на 26 февруари 1861 г. във Виена и е пето дете в семейството на княз Август Людвиг Виктор и княгиня Клементина, дъщеря на френския крал Луи Филип.

След като Фердинад завършва военно училище, той служи като офицер в австро-унгарската армия. Третото Велико народно събрание го избира за български княз и на 2 февруари 1887 г. той се възкачва на престола.

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Фердинанд управлява страната ни в момент на изключително сложна и напрегната международна обстановка. Русия и останалите европейски страни не признават избора ни за български княз. Министър-председателят Стефан Стамболов прави всичко възможно той да се утвърди като суверенен български владетел.

След като на 2 февруари 1896 г. престолонаследникът княз Борис Търновски е покръстен, Русия признава избора на княз Фердинанд. Малко след това останалите европейските държави също признават избора му.

Успявайки да балансира между Русия и Австро-Унгария, Фердинанд обявява независимостта на България на 22 септември 1908 година.

През първите 25 години от управлението на Фердинанд страната ни бележи икономически ръст и укрепване на авторитета си на международната политическа сцена. В периода 1913-1915 г. под влиянието на Фердинанд външната политика на страната се ориентира към австро-германския блок. През 1915 г. България се присъединява към него.

Участието на страната ни в Междусъюзническата война през 1913 година, а след това и в Първата световна война (1914-1918 година) води до тежки последствия за нея.

На 29 септември 1918 година при сключването на Солунското примирие Антантата поставя ултиматум - Фердинанд да абдикира и да напусне България. В началото на октомври той слиза от престола в полза на сина си Борис III. След това царят напуска страната и се завръща в родните си имения. До сетния си дъх той живее в немския град Кобург.