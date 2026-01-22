Плюшени зайчета и СарафOFF - протест пред ВСС (СНИМКИ)

Любопитно:

Граждани, организирани от инициативата “Правосъдие за всеки“ излязоха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) в София.  Основното им искане е за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Днес в сградата се провежда първото задание на Съвета за тази година. От младежката организация на “Да, България“ се включиха в протеста по атрактивен начин - разхвърляха по улицата пред ВСС плюшени зайчета. Така младежите искат да напомнят на прокурорската колегия да спре да действа като плюшени зайчета, а като достойни магистрати и да изпълни закона и да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. В тази държава не може да има безкрайни мандати. 

“Не искам ВСС да служи на прасе“

Снимка БГНЕС

Членовете на Прокурорската колегия на ВСС все повече приличат на плюшени зайчета. В момента една групичка хора, която козирува на Пеевски,

узурпира прокуратурата и отказва да изпълни закона, като отстрани Борислав Сарафов от длъжността и.ф главен прокурор, обясниха от партията.

Протестиращите настояха за смяна на "незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов",

Снимка БГНЕС

и обявиха, че ако им бъде отказано изслушване, ще проведат открито заседание отвън и ще приемат "гражданско решение" в съответствие с Конституцията и Закона за съдебната власт.

Събралите се скандираха "Сарафов вън" и "Не искам ВСС да служи на прасе"

Към сградата на ВСС полетяха и яйца.

В района има засилено полицейско присъствие. На някои от улиците в района полицията е организирала контролно-пропускателни пунктове.

