Почина дипломатът Феим Чаушев

На 82-годишна възраст почина дългогодишният дипломат, политик и бивш заместник-министър на външните работи Феим Чаушев. За кончината му съобщиха негови колеги от Министерството на външните работи (МВнР), които го определят като човек с богат дипломатически опит и значителен принос за развитието на българската външна политика през годините на прехода и европейската интеграция на страната.

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"Феим Чаушев беше уважаван професионалист, отдаден на дипломатическата служба и на каузата за развитието на добросъседските отношения на България", посочват негови колеги от външното ведомство, цитирани от "24 часа".

Те припомнят ролята му в работата на министерството в периода преди и след присъединяването на България към Европейския съюз.