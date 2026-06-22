74 удара с камшик получи певица в Иран след концерт: The Guardian (ВИДЕО)

29-годишната иранска певица Парасто Ахмади е била осъдена на 74 удара с камшик заради концерт, на който се е появила без задължителния хиджаб и с рокля с голи рамене. Концертът се е състоял през декември 2024 г. и е бил излъчван онлайн в YouTube като видеото става много популярно и събира милиони гледания, съобщиха световни медии.

Впоследствие певицата, музикантите и екипът на филма са били задържани за кратко и освободени, а властите по-късно са завели дело за публикуването на видеото. The Guardian съобщава, че съдът на провинция Кум е признал Ахмади и членовете на екипа й за виновни в "нарушаване на обществения морал". Изданието посочва, че няма официално съобщение от съда, но се позовава на съдебно решение, с което са се запознали адвокати и правозащитни организации.

Ахмади и осем други членове на групата са били осъдени на по 74 удара с камшик, както и на двегодишна забрана за изпълнение на музика и напускане на Иран.

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Изданието цитира Бахар Гандехари, директор по застъпничеството в базирания в САЩ Център за човешки права в Иран, който заявява, че наказанието на Ахмади е "поредното напомняне, че условията за човешки права в Иран не са се променили, въпреки пропагандната кампания на иранските власти за подобряване на имиджа им".

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Iranian singer is sentenced to 74 lashes for performing without hijab https://t.co/ZXPADW5pow — Daily Mail (@DailyMail) June 19, 2026