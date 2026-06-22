След скандалните разкрития: МВР обеща парите от глоби да отиват само за пътна безопасност

Министерството на вътрешните работи реагира на критичния одит на Сметната палата за управлението на фонд "Пътна безопасност", като заяви, че вече са предприети мерки за ограничаване на разходите до дейности, пряко свързани с намаляването на пътния травматизъм.

"Още с встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев поиска преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд "Пътна безопасност". След като се запозна с него, той разпореди занапред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи", посочват от ведомството. Още: Фискален цинизъм и куха структура: Фонд "Пътна безопасност" блокира милиарди от глоби

Доклад

Позицията идва след публикувания одитен доклад на Сметната палата, който установи сериозни проблеми в управлението на средствата от фонда през периода от началото на 2021 г. до средата на 2025 г.

Според проверката към юни 2025 г. във фонд "Пътна безопасност" са били налични над 523 млн. лева, натрупани основно от глоби за нарушения, установени чрез автоматизирани камери. Одиторите посочват, че голяма част от средствата остават неизползвани заради административни и организационни проблеми в МВР, а част от вече похарчените средства са били насочени към дейности без пряка връзка с безопасността на движението.

В доклада се отбелязва, че около 10 млн. лева са били използвани за ремонти на сгради на МВР, закупуване на климатици, служебни облекла, офис техника, канцеларски материали и провеждане на различни събития и конкурси, включително "Пътен полицай на годината". Още: Вместо за пътна безопасност: МВР харчи парите от глоби за още автомобили

Сметната палата стига до извода, че МВР не е управлявало ефективно средствата от фонда и че финансираните дейности с пряко отражение върху пътната безопасност са били в ограничен обем. Одиторите предупреждават, че ако моделът на управление не бъде променен, неизразходваните средства могат да достигнат над 873 млн. лева до края на 2028 г.

Докладът обръща внимание и на тревожните тенденции в пътната безопасност. Макар през 2024 г. да е отчетен спад на загиналите при катастрофи, броят на произшествията, ранените и тежко пострадалите продължава да нараства. По данни на Сметната палата България остава сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. Още: Вместо в подобряване на средата, Фондът за пътна безопасност инвестира в допълнителни "капани" за шофьорите

Одиторите отправят общо 26 препоръки към вътрешния министър с цел подобряване на управлението на фонда и насочване на повече средства към реални мерки за предотвратяване на катастрофи и ограничаване на жертвите по пътищата.