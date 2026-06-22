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"Мисия спасяване на Витоша": Новият план за управление на парка тръгва догодина

22 юни 2026, 13:52 часа 462 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Мисия спасяване на Витоша": Новият план за управление на парка тръгва догодина

Работата по изготвянето на нов План за управление на природен парк „Витоша“ трябва да започне в началото на 2027 г. Това обяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова след среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, посветена на бъдещето на планината и необходимите законодателни промени. По думите ѝ до старта на същинската работа предстои сериозна подготвителна дейност, като първата стъпка ще бъде изготвянето на публично задание за планиране.

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„Амбицията на нашия политически формат е в началото на 2027 г. да е стартирала работата по разработване на проекта на новия план за управление на природен парк „Витоша“. Дотогава предстои много работа и първият етап е заданието“, заяви Карамфилова. Тя припомни, че през април е било прекратено административното производство по проекта за План за управление за периода 2015–2024 г., а към момента продължава да действа планът от 2005 г.

Регионалният министър Иван Шишков определи началото на процеса като „мисията Спасяване на Витоша“ и подчерта, че натрупваните с години проблеми трябва да бъдат описани и анализирани, преди да се пристъпи към законодателни промени. „От днес на практика стартираме мисията „Спасяване на Витоша“. Трябва да опишем всички проблеми, които са се насложили във времето, и да подготвим решенията за тях“, каза Шишков.

Той изрази надежда, че до няколко месеца ще започнат реалните действия по процедурата и ще могат да бъдат определени конкретни срокове за следващите етапи.

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Според него липсата на работещи лифтове принуждава хората да използват автомобили, за да стигнат до планината, което увеличава натиска върху природата. Целта е Витоша да се превърне в модерна и достъпна планина чрез възстановяване на екологичния въжен транспорт.

Карамфилова подчерта, че проблемът с Витоша не е само екологичен или инфраструктурен, а преди всичко управленски. По думите ѝ бъдещата стратегия за развитие на планината трябва да стъпи върху три основни принципа – опазване на природата, обществен достъп и качество на живот, както и икономическа устойчивост чрез модерна инфраструктура.

Министърът увери, че целият процес по изготвянето на новия план ще бъде прозрачен и ще премине през обществени обсъждания и консултации с всички заинтересовани страни. „Неработещите модели няма да бъдат прилагани повече“, заяви Карамфилова.

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Витоша лифтове Иван Шишков Росица Карамфилова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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