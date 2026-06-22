Безплатна медицинска помощ на плажа? Имате право, но с условие

„Ако сте здравноосигурен пациент и сте на морето, имате право да посетите общопрактикуващ лекар, който да ви окаже медицинска помощ, да ви прегледа, да оцени вашето състояние и евентуално да прецени дали имате нужда от допълнителни изследвания или преглед от специалист, или съответно, ако състоянието ви го налага, да ви насочи към хоспитализация“.

Това коментира в „Тази сутрин“ адвокатът по медицинско право Величка Костадинова.

„Независимо от това, че не сте на мястото, където обичайно пребивавате и където се намира личният ви лекар, ако сте на морето или в планината, имате право да потърсите медицинска помощ от общопрактикуващ лекар и такава трябва да ви бъде оказана безплатно“, посочи тя.

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“Първото нещо, което трябва да направите, когато отидете на почивка и което бих препоръчала, е да получите информация от хотелиерите, защото те са длъжни да предоставят информация за лечебните заведения в района, в който се намирате, които имат сключен договор с НЗОК, както и за медицинските услуги, които тези лечебни заведения предоставят“, обясни специалистът.

„Освен това тази информация трябва да бъде поставена и на общодостъпни места. Тоест информирайте се предварително на мястото, на което отивате, какви лечебни заведения има. Лечебното заведение, към което се обръщате за оказване на медицинска помощ и което няма сключен договор с НЗОК и ще трябва да си платите, задължително трябва да има ценоразпис. Този ценоразпис трябва да бъде поставен така, че да може лесно да го видите в лечебното заведение и да се запознаете със стойността на всяка една медицинска услуга, която се предоставя там“, посочи Величка Костадинова.

По думите ѝ този ценоразпис трябва да бъде обявен и на страницата на Министерството на здравеопазването.

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Тя подчерта, че е важно предварително да питаме, преди да ни бъде оказана съответната медицинска помощ, тъй като реално в България няма ограничение на цените, на които могат да се предоставят медицинските услуги.

„Ако сте здравно неосигурен пациент, по правило имате възможност да получите безплатна спешна медицинска помощ, но само до момента, в който бъдете хоспитализиран. След това разходите за престоя в лечебното заведение и хоспитализацията се заплащат“, обясни Костадинова.

Експертът обясни още, че на пациентите може да им се струва изключително критично и спешно едно състояние - кърлеж например, но от медицинска гледна точка и според преценката на лекаря това може да се окаже състояние, което не изисква оказване на спешна медицинска помощ.

„В случаите, когато лекарят прецени, че оказаната помощ не представлява спешна медицинска помощ, е възможно да дължите нейното заплащане, тъй като тези структури не винаги имат договор с НЗОК за предоставяне на извънболнична медицинска помощ“, обясни адвокатът.

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