Just Asia откри първия си обект в мрежата на Kaufland България

Нудли, кимчи, суши, мочи и още десетки вкусове от Азия вече могат да бъдат открити на едно място във филиала на Kaufland в квартал „Витоша“. Там отвори първият обект на Just Asia в мрежата на ритейлъра, с което компанията продължава да развива своята One Stop Shopping концепция с още един нов партньор.

С новата локация брандът Just Asia вече има шест обекта в страната. Във филиала на Kaufland във Витоша клиентите могат да открият продукти за домашно приготвяне като нудли, кимчи и азиатски сосове, както и замразени специалитети, сред които гьоза, манду, тофу, едамаме и морски дарове. Асортиментът включва още мочи, десерти и напитки, както и готови предложения като поке, суши и други специалитети. Обектът разполага и със зона за самостоятелно приготвяне на рамен, оризов кейк и чай на място.

Откриването на азиатския магазин надгражда вече развитата One Stop Shopping концепция във филиала на Kaufland в квартал „Витоша“, където клиентите могат да комбинират основното си пазаруване с различни услуги и допълнителни предложения. На място вече работят SoPharmacy, UniCredit Bulbank, SDI, EasyPay, Inmedio, Joy Optics, A1, Rois, Pizza Lab, Bushido Sushi, Speedy и Box Now. Новият партньор допълва микса от услуги и формати в хипермаркета, като отговаря на профила на района, предпочитан от млади хора и семейства с деца, които търсят удобство, разнообразие и нови потребителски преживявания на едно място.