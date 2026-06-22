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Дъждовна прохлада в някои градове. Времето утре - 23 юни 2026 г.

22 юни 2026, 12:31 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Дъждовна прохлада в някои градове. Времето утре - 23 юни 2026 г.

На 23 юни 2026 г. ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони - от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури (Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян). Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 15-21 юни 2026 г.

Слънчево в планините

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Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен, предимно северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

23° температура на морската вода

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 22-28 юни 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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