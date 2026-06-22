"Прогресивна България": Вдигаме данъка за второ жилище

"Вдигаме данъка за второ жилище, да се купуват за живот, а не за спекула. Идеята е третия и четвъртият имот да имат малко по-висока ставка, за да се насърчи покупката с цел живеене, а не спекулация, каквито тенденции има в момента." Това каза шефът на бюджетната комисия Константин Проданов по време на представянето на годишния доклад на Съвета за икономически анализи в Софийския университет. Сред гостите бяха още бившият служебен премиер Андрей Гюров и вицепремиерът Атанас Пеканов

Припомняме, че миналата седмица премиерът Румен Радев обяви намеренията на правителството второто жилище, както и всяко следващо, да се облага с по-висок данък. Проданов подчерта, че целта не е да бъдат ударени хората с повече имоти, а да има по-голяма справедливост.

Проблем ще бъде свързаността между отделните регистри и информационни системи. Проданов подчерта, че целта не е да бъдат ударени хората с повече имоти, а да има по-голяма справедливост и да се подпомогнат общините. Какъв ще е фискалният ефект Проданов не отговори, но тези сметки се правят от финансовото министерство.

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От своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов също обясни, че идеята за прогресивното облагане на имотите ще бъде една от темите на събитието и управляващите са готови да чуят идеи и предложения. По думите му става въпрос за средносрочна реформа, която няма да стане факт с предстоящия редовен бюджет за 2026 г. Той добави още един аргумент за реформата - да се овладее прегряването на пазара на имоти.

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