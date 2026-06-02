Променено движение в участък от АМ “Марица“

От днес – 2 юни, за ремонт на фуга на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27-и и 29-и км на АМ “Марица“. За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната.

Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км/ч. Очаква се ремонтните работи да продължат до средата на юли.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване.

Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

