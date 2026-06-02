"Беше най-светлият човек": Трифонов се сбогува с Любен Дилов-син

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов публикува емоционално послание след новината за смъртта на писателя, сценарист и политик Любен Дилов-син. В публикация във Facebook той определи дългогодишния си приятел като "най-светлият човек", когото е познавал.

Трифонов подчертава, че трудно може да намери думи, с които да опише личността на Дилов-син, без те да прозвучат като клишета, защото той е бил "изключително нестандартен човек".

"Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания", написа Трифонов.

По думите му е имал честта не само да познава добре Любен Дилов-син, но и да го нарича свой приятел. Той признава, че е силно натъжен от внезапната загуба.

"Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано", пише още лидерът на ИТН.

Въпреки болката от раздялата, Трифонов е категоричен, че хора като Любен Дилов-син оставят трайна следа след себе си.

"Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет", завършва публикацията си той.

Слави Трифонов и Любен Дилов-син бяха част от едно поколение телевизионни автори и обществени личности, свързани с емблематичните предавания "Ку-ку" и "Каналето". През годините двамата имаха както близки приятелски отношения, така и политически различия.