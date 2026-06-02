Даниел Митов за Любен Дилов-син: Има хора, чието отсъствие се усеща веднага

02 юни 2026, 12:16 часа
Снимка: БГНЕС
Има хора, чието отсъствие се усеща веднага. Любо е от тях. Това написа в профила си във Facebook народният представител от ГЕРБ-СДС Даниел Митов по повод кончината на Любен Дилов-син.

"Любопитен към света, към хората, към идеите. Човек, с когото можеше да говориш за политика, литература, море, история, пътешествия или за някоя съвсем неочаквана тема и винаги да научиш нещо ново. Имаше готов виц за всяка една ситуация. Беше широко скроен човек в най-добрия смисъл на думата. Без предразсъдъци. Без поза. С естествено чувство за хумор, с лекота в общуването и с рядката способност да се интересува истински от другите", заявява той и добавя, че ще му липсват разговорите с него.

"Ще ми липсва любопитството му към живота. Ще ми липсва усмивката му. Сбогом, приятелю!".

Митов изказва и съболезнования към близките на Любен Дилоя и към всички, които са имали щастието да го познават.

Любен Дилов-син Даниел Митов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
