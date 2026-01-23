Почина писателят Калин Терзийски

На 55 години си отиде писателят Калин Терзийски. Тъжната новина съобщи брат му. "Приятели, вчера, на 22.1 в 20 ч., почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят.Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа Светослав Терзийски в своя профил във Facebook.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършва Националната природоматематическа гимназия, а по-късно медицина във Висшия медицински институт – София. Специализира психиатрия и работи като психиатър в Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" в Курило.

Паралелно с лекарската си практика започва активна литературна и публицистична дейност, като пише за редица вестници и списания. През 1997 г. получава присъда за дребно хулиганство след политически протест пред Народното събрание заедно с Мартин Карбовски.

През 2000 г. напуска медицината и се посвещава изцяло на писането и сценарната работа. В продължение на години е сценарист в популярни телевизионни и радиопредавания, сред които "Каналето", "Пълна лудница" и "Досиетата Хъ". Участва и в обществени експерименти и публични инициативи, свързани с медии и литература.

Терзийски е сред създателите на литературния клуб "Литература*Диктатура", както и учредител на Сдружението на българските телевизионни сценаристи и на Асоциацията на писателите в България. Активно участва в организирането на публични литературни четения и културни събития.

Екипът на Actualno.com изразява съболезнования на близките на Калин Терзийски.