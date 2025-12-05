Под блокада за ТИР-ове: Гръцките фермери пак затвориха Кулата - Промахон

Протестът на гръцките фермери отново блокира преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона на ГКПП Кулата - Промахон.

Шофьорите изчакват на място, съобщиха от Агенция “Пътна инстраструктура“ минути след 12.00 часа днес.

От Гранична полиция уточняват, че до 18.00 часа днес протестиращите на гръцка територия няма да допускат преминаване на товарни автомобили през прехода и в двете посоки.

Леки коли, микробуси и автобуси ще бъдат пропускани.

На граничния преход Илинден - Ексохи в двете посоки преминават всички видове превозни средства.

В района има километрична опашка от тежкотоварни автомобили, допълва БТА. Преминаването на моторни превозни средства е ограничено и се регулира от служители на "Пътна полиция". Има засилено полицейско присъствие.

На граничен преход "Промахон" има селскостопанска техника.

Протестът на гръцките фермери започна в сряда. Движението на граничен преход "Кулата" беше преустановено малко след 14:00 часа.